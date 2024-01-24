Модель шокировала результатом неудачной пластики груди: что произошло с ее бюстом (фото)

Она очнулась в агонии.
Модель пожаловалась на ужасную неудачную пластическую операцию на груди.
Об этом пишет Daily Star.
22-летняя британка Хлои Роуз отправилась в Турцию, чтобы сделать подтяжку бюста.
За процедуру она заплатила 2800 фунтов стерлингов.
Впрочем, все пошло не так – хирурги сняли слишком много кожи. Считается, что это ограничило кровообращение в ее сосках, что привело к некрозу. Женщина очнулась в агонии.
Друзьям и семье удалось собрать более 8000 фунтов стерлингов, чтобы вернуть ее домой. Подруга модели сказала, что хотя ее считали годной к полету, она все еще была "очень нездорова": "Она очень плохо себя чувствует, не может даже сидеть одна и крайне истощена пережитым".
Она вылетела обратно в Великобританию в воскресенье, 21 января, пять дней спустя после пластики в Стамбуле. В социальных сетях она сообщила, что должна пройти "экстренную операцию" в больнице Манчестера.
Хлои поделилась: "Сейчас я жду экстренную операцию. Я шокирована и травмирована, но не могу отблагодарить всех за помощь в спасении моей жизни. У меня нет слов".
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Сестра Хлои Коллетт Пикеринг описала ужасные испытания на странице GoFundMe: "Врачи ни разу не признались в наличии проблемы, они просто сказали, что все хорошо. Они развязали ей швы лезвием, она была в сознании, без обезболивания, и оставили ее с открытыми ранами на 48 часов".
Напомним, женщина поцарапала ногу на рыбалке и перенесла 55 операций. Она отчаянно просит врачей об ампутации.
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