Модель шокировала результатом неудачной пластики груди: что произошло с ее бюстом (фото)

Модель пожаловалась на ужасную неудачную пластическую операцию на груди.

Об этом пишет Daily Star.

22-летняя британка Хлои Роуз отправилась в Турцию, чтобы сделать подтяжку бюста.

За процедуру она заплатила 2800 фунтов стерлингов.

Хлои Роуз / Фото: из соцсетей

Впрочем, все пошло не так – хирурги сняли слишком много кожи. Считается, что это ограничило кровообращение в ее сосках, что привело к некрозу. Женщина очнулась в агонии.

Друзьям и семье удалось собрать более 8000 фунтов стерлингов, чтобы вернуть ее домой. Подруга модели сказала, что хотя ее считали годной к полету, она все еще была "очень нездорова": "Она очень плохо себя чувствует, не может даже сидеть одна и крайне истощена пережитым".

Хлои Роуз / Фото: из соцсетей

Она вылетела обратно в Великобританию в воскресенье, 21 января, пять дней спустя после пластики в Стамбуле. В социальных сетях она сообщила, что должна пройти "экстренную операцию" в больнице Манчестера.

Хлои поделилась: "Сейчас я жду экстренную операцию. Я шокирована и травмирована, но не могу отблагодарить всех за помощь в спасении моей жизни. У меня нет слов".

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Сестра Хлои Коллетт Пикеринг описала ужасные испытания на странице GoFundMe: "Врачи ни разу не признались в наличии проблемы, они просто сказали, что все хорошо. Они развязали ей швы лезвием, она была в сознании, без обезболивания, и оставили ее с открытыми ранами на 48 часов".

Хлои Роуз / Фото: из соцсетей

Напомним, женщина поцарапала ногу на рыбалке и перенесла 55 операций. Она отчаянно просит врачей об ампутации.

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