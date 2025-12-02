Модные суперфуды оказались переоцененными: продукты, которые не стоят своих денег

Суперфуды / © Credits

Суперфуды годами продаются как «волшебные» продукты со сверхвысокой концентрацией питательных веществ. Им приписывают способность очищать кожу, замедлять старение и улучшать самочувствие. Но специалисты отмечают: большинство «суперпродуктов» переоценены, а их эффект легко достигается обычным разнообразным питанием.

TSN.ua попытался разобраться, какие модные продукты не стоят своих денег и почему их «суперсила» часто оказывается маркетингом.

Эксперты издания Organic Authority объясняют, что маркировка «superfood» часто отвлекает от ключевого правила здорового рациона — постоянной смены продуктов. Ни одна ягода или зеленые листья не могут обеспечить все необходимые нутриенты, а подмена разнообразия «одним чудо-ингредиентом» скорее вредит, чем помогает.

Отдельная проблема — экзотические суперфуды, которые стоят дорого, но не имеют уникальных свойств. Годжи, асаи, мака, каму-каму или спирулина — модные, но не незаменимые: свежие местные ягоды обеспечивают такие же антиоксиданты, а часто и больше. Как отмечают диетологи, покупать порошок асаи за десятки долларов, когда сезонная черника дает тот же эффект, — расточительство.

Специалисты также обращают внимание на еще одну деталь: сушеные «суперпродукты» часто содержат больше сахара, калорий и более плотные по текстуре, что замедляет пищеварение. Кроме того, их выращивание и импорт иногда вредят экосистемам стран происхождения.

Какие «суперфуды» не оправдывают ожиданий

Диетолог Дезире Нильсен также считает, что многие «суперфуды» являются переоцененными и стоит «думать о них как о дорогих, дополнительных аксессуарах к здоровому питанию».

Годжи

Диетологи напоминают: все ягоды — супер. Годжи не обладают уникальными свойствами, а их цена растет из-за импорта и «хайпа». Научных доказательств их «особых преимуществ» — минимум.

Кокосовое масло

Популярные заявления о его «чудодейственном» действии не подтверждены исследованиями. Это просто насыщенный жир, который не обеспечивает магического похудения и не заменяет пользы оливкового масла.

Хлорелла

Её часто рекламируют как источник энергии и антиоксидантов, но доказательств мало. Кроме того, существует риск загрязнения тяжёлыми металлами. По словам диетологов, обычные бобовые или яйца — лучшие источники белка.

Нектар агавы

Несмотря на статус «низкогликемического» продукта, он содержит много фруктозы. Печень перегружается её переработкой, что способствует накоплению жира. Эксперты советуют просто сокращать сахар в рационе.

Кокосовая вода

Содержит минералы, но и немало сахара. Диетологи не рекомендуют ее как напиток для восстановления после тренировок, ведь существуют более сбалансированные варианты.

Овощные и фруктовые напитки

Многие такие соки на самом деле — это концентрированные сладкие напитки без клетчатки. Эксперты советуют готовить их дома или внимательно читать этикетки.

Ягоды асаи

Антоцианы, которые делают их «супер», есть и в обычных ягодах. Замороженные и порошковые формы часто стоят дорого, но не превосходят по пользе малину или чернику.

Зеленые смузи (коммерческие)

В некоторых готовых смузи уровень сахара достигает десятков граммов. Для контроля состава лучше готовить их самостоятельно.

Какие дешевые продукты не уступают «суперфудам»

Как отмечает BBC, несмотря на активное продвижение «суперфудов», не менее питательные продукты можно найти в обычном супермаркете — и в разы дешевле.

Диетолог Тай Ибитое подчеркнула, что термин «суперфуд» не имеет научного определения и часто используется как маркетинговый ярлык. Любой продукт, богатый питательными веществами, может считаться полезным — независимо от экзотичности или цены.

В британских рекомендациях NHS и EatWell советуют сочетать крахмалистые углеводы, овощи и фрукты, белковые продукты, молочные товары или их аналоги и небольшое количество полезных жиров. Такой набор обеспечивает все необходимые витамины и минералы, причем большинство этих продуктов стоят значительно дешевле популярных «чудо-ингредиентов».

Среди доступных и питательных вариантов специалисты называют обычный картофель, который содержит клетчатку, витамины С и В6, калий и фолиевую кислоту. Цельнозерновые макароны, рис и овсянка также сохраняют высокую пищевую ценность при небольшой цене. Корнеплоды — морковь, лук, капуста, сельдерей — остаются самыми дешевыми источниками витаминов. При этом бюджетные салатные сыры имеют такое же количество белка и кальция, как и более дорогая фета.

Доступным источником белка и полезных жиров остаются рыбные консервы — сардины, скумбрия или тунец. Консервированные бобовые, включая фасоль и чечевицу, обеспечивают достаточное количество белка, клетчатки и железа, а колотая красная чечевица готовится быстро и стоит минимально.

Эксперты подчеркивают: именно такие простые ингредиенты обеспечивают сбалансированный рацион — без переплат за громкие маркетинговые названия.

Напомним, ученые обнаружили, что ограничение потребления калорий на 30% в течение длительного времени способно замедлить старение мозга и предотвратить когнитивный спад.