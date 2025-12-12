"Модный" фрукт оказался помощником в снижении холестерина

Авокадо — настоящий источник питательных веществ / © Pixabay

Регулярное употребление авокадо приводит к статистически значимому снижению общего холестерина и LDL. А две порции авокадо в неделю связаны с на 16% меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом пишет Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Эксперты проанализировали данные взрослых участников, включавших авокадо в рацион в разных количествах. Выяснилось, что даже умеренное потребление плода снижает общий холестерин и плохой LDL. Эффект усиливался при дозах более 250 г в день и при длительном употреблении — более 23 недель.

Отдельно исследователи обнаружили, что порции в диапазоне 140-235 г авокадо в течение 5-9 недель также связаны с понижением триглицеридов.

По словам авторов, авокадо — один из немногих натуральных продуктов, демонстрирующих улучшение липидного профиля, однако для окончательных выводов требуются дополнительные исследования.

