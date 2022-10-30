Могут ли высыпания быть реакцией на прививку от ветряной оспы

Отвечаем на вопросы и призываем защищать себя и детей от этого вирусного заболевания.

Ветряная оспа (ветрянка) – острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно детей. Это одна из самых распространенных инфекций в мире. По уровню заболеваемости она уступает только гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям.

Об этом напоминают специалисты Минздрава.

Защититься от вируса помогает вакцинация.

Одним из самых часто задаваемых вопросов о вакцинации от ветрянки является вопрос сыпи после прививки.

Реакция на прививку от ветряной оспы

Сыпь на теле может появиться после процедуры вакцинации от ветрянки.

Сыпь – это одна из более распространенных реакций, напоминающая сыпь от ветрянки.

Другие возможные симптомы

После прививки от ветрянки на месте укола может образоваться отек. Еще одним распространяющимся симптомом после прививки от ветрянки также бывает повышение температуры до 37,5-38 градусов.

Если такая реакция держится 2-3 дня, обратитесь к врачу.

Ранее врачи сообщали, что взрослым, пропустившим прививку от кори в детстве, следует иметь по меньшей мере одну дозу вакцины против кори и краснухи для того, чтобы не заразиться.

Также глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис сообщил, что в 2022-м в мире будут наблюдать рост количества случаев холеры .

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