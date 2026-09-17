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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Могут рассказать больше, чем ИМТ: два показателя тела связаны с вдвое более высоким риском смерти

Обычного ИМТ может быть недостаточно для оценки рисков для здоровья. Учёные выявили два простых показателя телосложения, сочетание которых связано с почти вдвое более высоким риском смерти.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Два показателя физического состояния связали с почти двукратным риском смерти

Два показателя физического состояния связали с почти двукратным риском смерти / © Credits

Обычный индекс массы тела может быть не единственным показателем, на который стоит обращать внимание при оценке рисков для здоровья. Новое исследование показало, что значение может иметь сочетание жировых отложений в области живота и физической силы человека.

Об этом сообщило издание Science Alert.

К такому выводу пришли ученые из Китая, проанализировавшие данные 5674 взрослых жителей США. За их здоровьем наблюдали почти семь лет, в течение которых было зафиксировано 373 случая смерти.

Особое внимание учёные уделили людям, у которых одновременно наблюдался большой диаметр живота и слабый хват по отношению к размеру тела. Именно в этой группе риск смерти в течение периода наблюдения был на 97% выше, чем среди участников без избыточного веса в области живота или низкой относительной силы захвата.

В то же время большой диаметр живота сам по себе не был существенно связан со смертностью. Зато слабый хват по отношению к размеру тела уже сам по себе имел заметную связь с риском: среди людей с самыми низкими показателями он был почти на 60% выше.

Исследователи использовали диаметр живота в качестве косвенного показателя количества жира в этой части тела. По их мнению, такой параметр может лучше отражать висцеральное ожирение. Оценка силы хвата с учётом размера тела, в свою очередь, может помочь выявлять физическую слабость у людей с большей массой тела.

Связь между сочетанием этих двух показателей и смертностью сохранялась даже после того, как ученые учли возраст участников, их образ жизни, социально-экономический статус и сопутствующие заболевания.

В то же время авторы работы не предлагают отказываться от ИМТ или заменять его новыми показателями. Для подтверждения полученных результатов необходимы дополнительные исследования. Ученые подчеркивают, что оценку состояния здоровья не следует сводить к одному числу — более точную картину дает совокупность различных показателей.

Сочетание избыточного количества жира и сниженной мышечной силы называют динапеническим ожирением. Ранее учёные уже обнаруживали связь этого состояния с повышенной смертностью. В частности, предыдущий метаанализ показал, что при определении динапенического ожирения по окружности талии риск смерти был выше на 73%.

В различных исследованиях для оценки ожирения также использовался ИМТ, а силу захвата в основном измеряли в абсолютных значениях. В то же время новые научные данные указывают на то, что показатели количества жира в организме могут быть более информативными для оценки рисков для здоровья, чем использование только ИМТ.

Напомним, что ранее десятилетнее наблюдение ученых показало, какие проблемы с деснами сопровождались повышенным риском деменции.

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