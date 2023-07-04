Могут вызвать рак: названы продукты, которые следует исключить из рациона

Бекон, красное мясо и белый хлеб – далеко не весь список опасных продуктов.

В этом году Американское общество по борьбе с раком сообщило, что количество людей младше 55 лет, у которых устанавливается диагноз рака кишечника, удвоилось по сравнению с десятилетним периодом. В то же время, Агентство Института исследования рака (IARC) планирует признать искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном.

Об этом пишет The Telegraph.

Филипп Калдер, профессор пищевой иммунологии в Университете Саутгемптона, говорит: "Рак возникает, когда клетки теряют контроль и они просто продолжают делиться, поэтому вы получаете все больше и больше таких клеток, которых у вас не должно быть".

Так какие продукты способствуют этому процессу и чем их можно заменить?

Главные виновники

Салями, бекон, сосиски и ветчина

В 2015 году IARC классифицировал это обработанное мясо как "определенную" причину рака. NHS советует сократить потребление обработанного мяса до 70 г в день.

Причиной беспокойства являются химические вещества под названием нитриты, которые дольше сохраняют эти продукты свежими. При приготовлении при высокой температуре нитриты могут образовывать канцерогенные соединения, известные как нитрозамины.

Замените: альтернативы завтрака, такие как авокадо или грибы.

Алкоголь

Наш организм превращает алкоголь в химическое вещество под названием ацетальдегид, которое повреждает клетки. Седи Бонифас из Института изучения алкоголя говорит: "Существует повышенный риск рака молочной железы, пищевода, полости рта и горла, начиная с низких уровней потребления алкоголя, а также повышенный риск рака печени и колоректального рака при большем употреблении алкоголя".

Замените: растущий ассортимент безалкогольного пива и крепких напитков означает, что сокращать их становится легче.

Беспокойство

Говядина и красное мясо

Известно, что чрезмерное потребление говядины, баранины и свинины повышает риск рака. Одной из причин этого является молекула, которая называется гем — чрезмерное потребление может повлечь за собой изменения в клетках слизистой кишечника, которые могут стать канцерогенными.

Сладкие безалкогольные напитки

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т. Х. Чана обнаружили, что женщины, употреблявшие более двух сладких напитков в день, имели более чем вдвое больший риск раннего начала колоректального рака.

Колдер считает, что это может быть потому, что люди, потребляющие много сладких напитков, чаще страдают ожирением — ключевым фактором риска рака.

Замените на: воду, молоко, несладкий кофе или чай.

Торты, сухие завтраки, шоколад и конфеты

Эти продукты чрезвычайно сахаристы. Хотя ни одно рандомизированное контрольное исследование не показало прямой связи между сахаром и раком, диетологи говорят, что люди, потребляющие большое количество сахара, обычно имеют довольно плохую диету. Дуэйн Меллор, диетолог из Университета Астона, говорит, что обычно это означает меньшее потребление клетчатки и меньше стула. "Такое регулярное движение дает меньше времени любым канцерогенам, находящимся в толстой кишке, вступать в контакт с клетками, которые могут стать раковыми".

Замените: источники клетчатки, такие как консервированные или свежие овощи.

Возможные подозреваемые

Жевательная резинка без сахара

Научные доказательства относительно искусственных подсластителей не столь четки. На прошлой неделе ученые, работающие во Всемирной организации здравоохранения, предположили, что аспартам может являться возможной причиной рака. Но, как и в случае с сахаром, это может быть связано с тем, что люди, употребляющие в пищу искусственные подсластители, имеют плохую диету.

Замените: фрукты.

Арахис и арахисовое масло

Проблема не в арахисе, а в афлатоксинах – токсинах, которые образуются определенными грибами, содержащимися в арахисе и орехах. Афлатоксины связаны с повышенным риском рака печени.

Вы можете уменьшить это влияние, покупая арахис и арахисовое масло только основных брендов и выбрасывая орехи, которые выглядят плесенью, обесцвеченными или сморщенными.

Замените: подсолнечное и миндальное масло.

Вода из-под крана

Полифтороалкильные вещества (PFA), используемые в различных потребительских и промышленных процессах, все чаще встречаются в нашей воде. Исследования связывают его с определенными видами рака.

Замените: для тех, кто беспокоится о PFA, можно использовать фильтр с краном или фильтр-кувшин.

Ароматизированные йогурты

В центре внимания пищевые продукты, прошедшие ультраобработку, вызывали беспокойство по поводу продуктов с высоким содержанием эмульгаторов, синтетических химикатов, которые обычно смешивают ингредиенты вместе и создают гладкую текстуру.

Ни одно исследование не доказало прямой канцерогенной эмульгаторов, но считается, что они вызывают воспаление в кишечнике и крови, поскольку организм их не распознает.

Замените: обычный йогурт со вкусом фруктов или меда.

Белый хлеб

Диетологи также озабочены интенсивно обработанным зерном, таким как белый хлеб.

Популяционные исследования связывают большое потребление очищенных зерен с риском рака толстой кишки и желудка. "Если вы едите много очищенного зерна, вы, вероятно, не едите много цельнозерновых продуктов, содержащих больше необходимой вам клетчатки", — говорит Меллор.

Замените: цельнозерновой хлеб.

Справочно: Аспартам или пищевая добавка Е951 – это искусственный заменитель сахара, подсластитель. По химическому строению это вещество совершенно не похоже на сахар. Сахарозаменитель аспартам – это метиловый эфир, включающий две хорошо известные аминокислоты: аспарагиновую аминокислоту и фенилаланин.

Считается, что 1 килограмм данного подсластителя по уровню сладости эквивалентен 200 килограммам сахара. В самом деле вкус данного вещества только напоминает вкус сахара, и их достаточно просто отличить друг от друга.

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