"Молчаливый убийца": какие признаки повышенного холестерина видны на вашем лице

Ваше лицо может «рассказать» о проблемах со здоровьем / © Freepik

Высокий уровень холестерина, известный как «молчаливый убийца» из-за своей бессимптомности, на самом деле имеет два предупреждающих признака, которые можно заметить на лице. Специалисты призывают не игнорировать эти менее известные симптомы, которые могут сигнализировать о серьезной угрозе здоровью.

Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на то, что организму нужно определенное количество холестерина для правильного функционирования, его чрезмерное количество может быть опасным. Избыток холестерина может накапливаться в артериях, вызывая их сужение и затвердевание, что приводит к нарушениям кровообращения и увеличению риска сердечных приступов и инсультов.

«Обычно нет никаких симптомов высокого уровня холестерина, но если его не лечить, это может привести к сердечному приступу и инсульту. Это часто скрытый фактор риска, а это значит, что он может произойти незаметно для нас, пока не станет слишком поздно. Вот почему так важно проверять уровень холестерина», — отмечают в Британском фонде сердца.

Обычно холестерин не имеет симптомов, но когда его высокий уровень вызван наследственной болезнью — гиперхолестеринемией, то могут появиться определенные признаки. Эти симптомы являются важным сигналом, указывающим на наличие серьезных проблем со здоровьем.

В таких случаях на лице могут появляться следующие характерные признаки повышенного холестерина:

ксантелазмы - новообразования кожи, проявляющиеся в виде небольших желтоватых бляшек, несколько возвышающихся над уровнем кожи;

липоидная дуга роговицы - это бледно-белое кольцо вокруг цветной части вашего глаза или радужной оболочки.

Ксантелазмы

Это желтые наросты, появляющиеся на/или возле уголков век рядом с носом.

«Отложения холестерина накапливаются под кожей, образуя ксантелазму», — отмечаются специалисты клиники Кливленда.

Примерно у половины людей, у кого развиваются ксантелазмы, наблюдается повышенный уровень холестерина.

Липоидная дуга роговицы

Она проявляется в виде серой или белой дуги, видимой в глазу над и под внешней роговицей.

Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес отметил, что липоидная дуга роговицы не влияет на ваше зрение и не требует лечения. Но если вы заметили этот признак, вам следует обратиться к своему семейному врачу.

Чтобы уменьшить уровень холестерина в крови и снизить уровень опасных заболеваний, Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует:

употреблять меньшее количество насыщенных жиров

придерживаться сбалансированного питания

заниматься спортом

отказаться от курения

уменьшить потребление алкоголя

