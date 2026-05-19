Молочные продукты могут вредить кишечнику: что обнаружили ученые

Молочные продукты могут как поддерживать здоровье кишечника, так и влиять на него менее однозначно. Новое исследование показало, что молоко связано с увеличением разнообразия кишечных бактерий, тогда как сыр в некоторых случаях ассоциировался со снижением количества отдельных микроорганизмов.

Кишечный микробиом — это огромное сообщество бактерий, грибков и вирусов, которые обитают преимущественно в толстом кишечнике. Они помогают организму переваривать пищу, поддерживают иммунную систему, участвуют в выработке определенных витаминов и даже взаимодействуют с нервной системой.

На состав этого микробного сообщества влияют различные факторы: питание, уровень стресса, сон, физическая активность, антибиотики и даже условия, в которых человек родился. Одним из самых дискуссионных продуктов остаются молочные изделия, ведь они содержат питательные вещества, а иногда и живые бактериальные культуры. В то же время ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их влияния на кишечник.

В новом исследовании специалисты решили изучить не образцы кала, как это делают обычно, а бактерии, которые непосредственно прикрепляются к слизистой оболочке толстой кишки. По мнению авторов работы, именно такая методика позволяет лучше понять, как микроорганизмы взаимодействуют с кишечным барьером и иммунными клетками.

В исследовании приняли участие взрослые пациенты ветеранского госпиталя в Хьюстоне, которые проходили плановую колоноскопию. Ни у одного из участников не было серьезных заболеваний, способных повлиять на результаты анализа. Во время процедуры врачи взяли небольшие биопсийные образцы слизистой оболочки толстой кишки для лабораторного исследования.

Всего ученые проанализировали 97 биопсий от 34 человек. Перед обследованием участники заполнили анкеты относительно своего питания за последний год, в частности указывали, как часто употребляли молоко, сыр, йогурт и другие молочные продукты.

Для анализа микробиома команда использовала секвенирование 16S рРНК — метод, который позволяет определить, какие именно бактерии присутствуют в образцах и в каком количестве. При оценке результатов исследователи также учитывали возраст участников, массу тела, употребление алкоголя, курение, общее состояние здоровья и качество питания.

Результаты показали, что люди, которые потребляли больше молока и молочных продуктов в целом, имели более высокое альфа-разнообразие бактерий в слизистой оболочке толстой кишки. То есть, у них наблюдалось больше различных видов микроорганизмов. Ученые отмечают, что разнообразие микробиома обычно считают признаком более стабильного и устойчивого бактериального сообщества.

Кроме того, у людей с более высоким потреблением молока обнаружили большее количество бактерий Faecalibacterium. Эти бактерии производят бутират — короткоцепочечную жирную кислоту, которая питает клетки толстой кишки и может помогать контролировать воспаление.

Также у таких участников был выше уровень Akkermansia — бактерии, которую часто связывают с лучшим состоянием кишечного барьера и метаболического здоровья.

Исследователи обратили внимание и на роль лактозы. После учета ее количества связь между молоком и изменениями микробиома стала слабее. Это может свидетельствовать о том, что лактоза действует как пребиотик — то есть служит питательной средой для определенных полезных бактерий.

В то же время сыр продемонстрировал другую тенденцию. Большее его потребление было связано со снижением количества некоторых бактерий, в частности Bacteroides и Subdoligranulum. Авторы исследования отмечают, что эти результаты не означают автоматического вреда от сыра.

Ученые предполагают, что разница может быть связана с изменениями питательного состава молока при производстве сыра. Например, во многих твердых сырах содержится значительно меньше лактозы, чем в молоке.

Что касается йогурта, исследование не позволило сделать четких выводов. Участники употребляли его в очень небольших количествах, поэтому исследователи не смогли достоверно оценить его влияние на кишечные бактерии.

Авторы работы отмечают, что универсального «идеального» микробиома не существует. На состав кишечных бактерий влияет не только молочная пища, но и общий рацион, количество клетчатки, сон, уровень стресса и образ жизни в целом.

Для окончательных выводов нужны более масштабные и длительные исследования с участием большего количества людей. Однако уже сейчас результаты демонстрируют, что различные молочные продукты могут по-разному взаимодействовать с бактериями, которые живут на стенках кишечника.

