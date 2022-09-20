Молочные реки: где в Украине найти всю информацию о грудном вскармливании с первых дней жизни малыша

Для женщин с младенцами и тех, кто собирается стать мамой, а также для пап, бабушек и дедушек появился удобный и полезный ресурс.
Об этом сообщает UNICEF Ukraine
Речь идет о breastfeeding.org.ua, где можно найти все о грудном вскармливании.
Сайт создан на основе материалов «Национальное движение в поддержку грудного вскармливания «Молочные реки Украины» при поддержке ЮНИСЕФ.
Здесь можно найти статьи, видео и курсы обо всех аспектах грудного вскармливания с первых дней жизни малыша. Почему грудное молоко так важно для младенца, как наладить и поддерживать грудное вскармливание, как организовать сон семьи с новорожденным ребенком, как научиться правильно прикладывать ребенка, как понять, получает ли он достаточно молока, как правильно сцеживать и хранить молоко, как вводить прикорм. на эти и другие вопросы можно найти на сайте.
Также здесь можно записаться на курсы для мам, найти контакты консультантов по грудному вскармливанию или пройти обучение и стать такой консультанткой.
«Мы уверены в том, что каждая женщина способна кормить грудью своего малыша столько, сколько это потребуется!», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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