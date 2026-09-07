Молодая женщина очнулась с опухшим глазом: что обнаружило обследование

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24-летняя Грейс Грант проснулась однажды утром с сильным отеком одного глаза. Женщина подумала, что это обычный конъюнктивит, однако лечение не помогло, а дальнейшие обследования привели врачей к неожиданному диагнозу – метастатическому раку поджелудочной железы.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Женщина перепутала рак с конъюнктивитом: что известно

История Грейса началась в мае 2026 года. Молодая женщина, которая училась в магистратуре и регулярно играла в гольф, чувствовала себя абсолютно здоровой и не имела никаких симптомов, которые могли бы указывать на серьезное заболевание.

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Сначала врачи предположили, что отек глаз вызвал конъюнктивит. Грейс назначили антибиотики и стероидные глазные капли, однако состояние не улучшалось.

Поэтому женщина вернулась в родительский дом во Флориде. Мать снова отвела ее к врачу, который направил Грейс на обследование к неврологу.

Во время осмотра врач обратил внимание, что с левой стороны шеи кровоток был слабее. Это явилось основанием для срочного обследования, во время которого медики обнаружили опухоль на шее.

Из-за молодого возраста Грейс врачи сначала предполагали, что речь идет о лимфоме. Однако дальнейшее ПЭТ-сканирование выявило еще одну аномалию в поджелудочной железе.

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Впоследствии женщина прошла дополнительные обследования и биопсии в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне. Анализ показал, что клетки опухоли в шее соответствовали клеткам новообразования в поджелудочной железе.

Грейс диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии с метастазами.

Для самой женщины этот диагноз стал шоком, особенно из-за ее возраста. Рак поджелудочной железы преимущественно диагностируют у людей постарше, а на ранних стадиях заболевания часто не имеет выраженных симптомов.

По данным Американского онкологического общества, средний возраст пациента при установлении такого диагноза составляет около 70 лет. Грейс к моменту обнаружения болезни было всего 24.

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Какие симптомы может иметь рак поджелудочной железы

Отек глаза не считается типичным признаком рака поджелудочной железы. В случае Грейс именно этот симптом стал причиной дальнейшего обследования, которое позволило выявить заболевание.

Среди возможных симптомов рака поджелудочной железы врачи называют:

пожелтение кожи и белков глаз;

темную мочу;

светлый или жирный стул;

кожный зуд;

потерю веса без очевидной причины;

утрату аппетита;

боли в животе или спине;

тошноту и рвоту;

усталость и слабость.

В то же время появление одного из этих симптомов само по себе не означает, что у человека рак. Подобные проявления могут быть связаны со многими другими заболеваниями.

Грейс заморозила яйцеклетки перед лечением

После установления диагноза женщине пришлось быстро принимать решение о дальнейшем лечении. Перед началом химиотерапии она заморозила яйцеклетки, чтобы сохранить возможность иметь детей в будущем.

В настоящее время Грейс проходит химиотерапию. Несмотря на тяжелое лечение, он пытается продолжать обучение и заниматься любимыми делами.

Женщина получила возможность рассмотреть новый вариант целевой терапии. В августе 2026 года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило препарат Дараконрасиб для определенной категории взрослых пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы.

По словам Грейс, в настоящее время ее план лечения предусматривает химиотерапию, лучевую терапию и операцию. Если эти методы не дадут требуемого результата, он может рассмотреть новый препарат.

Несмотря на серьезный диагноз, 24-летняя женщина не хочет, чтобы болезнь определяла всю ее жизнь. Она продолжает обучение на магистерской программе моды в онлайн-формате и пытается сосредотачиваться на том, что может делать сегодня.

В то же время история Грейс не означает, что отек глаза является признаком рака поджелудочной железы. В большинстве случаев такой симптом имеет более распространенные и менее опасные причины. Однако если проблема не проходит после лечения или сопровождается другими необычными симптомами, следует повторно обратиться к врачу.

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