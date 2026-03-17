Молоко спасает от инсульта: эксперты раскрыли, сколько стаканов нужно пить каждый день

Молоко снижает риск инсульта

Ежедневное употребление обычного молока может стать мощной профилактикой опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые подсчитали, что простое изменение рациона способно предотвратить тысячи случаев инсульта и сохранить жизнь.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на результаты исследования в медицинском журнале Nutrients.

Сколько молока нужно пить

Японские исследователи создали 10-летнюю компьютерную модель на основе данных о здоровье взрослых от 30 до 79 лет. Они обнаружили, что оптимальная ежедневная доза составляет 180 граммов – это примерно один средний стакан.

Благодаря такой полезной привычке общий риск инсульта падает на 7%, а в некоторых группах населения — на 10,6%. По подсчетам ученых, если бы все придерживались этой простой нормы, только в Японии за десятилетие можно было бы предотвратить более 123 тысяч инсультов и почти 19 тысяч смертей. Сегодня средняя норма потребления в этой стране остается критически низкой — около 61,8 г в день.

В чем секрет напитка

Исследователи объясняют такие впечатляющие результаты высокой питательностью молока. Оно является богатейшим источником важных микроэлементов:

Кальций, калия и магния. Эта тройка минералов играет ключевую роль в регулировании АД. Они расслабляют кровеносные сосуды и значительно улучшают кровообращение.

Высококачественный белок. Напиток содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не способен вырабатывать самостоятельно. Это помогает поддерживать мышечную массу и дает долгое чувство сытости.

Витамин В12. Поддерживает нервную систему, способствует выработке эритроцитов и предотвращает скорую утомляемость.

Йод. Критически важный элемент для правильной работы щитовидки и обмена веществ.

Важное уточнение от ученых

Хотя новое исследование японцев не разделяло молоко по жирности, предыдущие научные работы свидетельствуют, что наибольшую пользу сердцу и сосудам приносит самое нежирное молоко. Вместо этого жирные молочные продукты не демонстрируют такого четкого защитного эффекта.

Эксперты обеспокоены глобальной тенденцией: люди все чаще отказываются от коровьего молока в пользу модных растительных альтернатив. Врачи предупреждают, что из-за такой диеты можно недополучить жизненно важные нутриенты, необходимые для сохранения крепких костей и защиты от возрастного остеопороза.

Напомним, диетологи назвали несколько видов молока, от соевого до коровьего , которые могут обеспечить организм белком, кальцием и другими питательными веществами. В то же время, их состав существенно отличается, поэтому выбор напитка часто зависит от индивидуальных потребностей, диеты или наличия аллергий.