Молоко тараканов втрое полезнее коровьего – ученые

Термин "суперфуд" широко используется в кругах фитнеса и велнеса, часто подразумевая продукты с высоким содержанием питательных веществ, такие как темная листовая зелень, ягоды и орехи. Эти продукты считаются полезными, когда их включают в сбалансированный рацион. Однако последние исследования показывают, что в категории суперпродуктов может появиться неожиданный новый претендент — тараканье молоко.

Об этом пишет indy100.

Хотя это может показаться странным, ученые обнаружили, что молоко тараканов, в частности вида Diploptera punctata, втрое питательнее коровьего. Это открытие вызвало интерес среди диетологов, которые считают, что тараканье молоко может иметь большую пользу для здоровья. Исследователи подчеркивают, что молоко богато белками, жирами и сахарами, что делает его одним из самых питательных веществ на планете.

Несмотря на свое нетрадиционное происхождение, тараканье молоко сейчас изучается на предмет его потенциала как источника ценных питательных веществ и может сыграть определенную роль в будущих пищевых инновациях. Хотя это открытие еще находится на ранних стадиях исследования, оно открывает новые двери для альтернативных экологически чистых источников пищи.

В исследовании 2016 года, опубликованном в Journal of the International Union of Crystallography, была проанализирована молоковидная жидкость, которую производят самки тихоокеанских тараканов-жуков, чтобы вскармливать свое потомство. Ученые обнаружили, что желтоватое вещество кристаллизуется в желудках потомков тараканов, когда их кормят. Кроме того, оно содержит втрое больше калорий, чем молоко буйволиц – ранее наиболее калорийное молоко млекопитающих – исследователи обнаружили, что оно содержит тонну белков, аминокислот и полезных сахаров, которые помогают в росте и восстановлении клеток.

Как и в случае со всеми суперпродуктами, важно помнить, что они должны дополнять сбалансированный, разнообразный рацион, а не заменять традиционные привычки здорового питания.

Молоко тараканов еще не является доступным для потребления человеком, и наибольшее препятствие для этого — производство.

