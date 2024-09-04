Мотоциклист потерял пенис в результате аварии: он откровенно ответил на популярные вопросы

Мужчина, которому врачи удалили большую часть пениса после трагической аварии, рассказал о том, какова его жизнь сейчас.

На Reddit он разрешил людям задавать личные вопросы об аварии, его сексуальной жизни и о том, как он пережил падение во время операции, передает Mirror.

В ответ на вопрос об инциденте 33-летний мужчина написал: "Это была авария на мотоцикле. Сбил пикап. Мотоцикл разбился, а мне что-то острое застряло в пенисе и раскололо сосиску. Врачи сделали реконструкцию, но через неделю произошло заражение, и все пришлось ампутировать, я чуть не умер от этого. Я могу сделать себе протез, но я боюсь инфекции и пока не могу на это решиться".

Объясняя, что несчастный случай произошел четыре года назад, он написал: "Психологически первый год был ужасным, и я провел так много времени с моим психиатром. Я чувствовал, что больше не мужчина и не хочу оставаться в браке, и чувствовал, что никогда больше не смогу смотреть на свою жену. Сексуальное влечение было и есть, но я много пытался его подавить, особенно в начале, потому что вы знаете почему. Я все еще впадаю в депрессию из-за этого, но в большинстве своем я научился с этим справляться".

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Многие спрашивали мужчину, может ли он все еще сексуально возбуждаться и эякулировать после потери пениса, и он признался, что этот вопрос был частым. Прибегая к наглядным деталям, он объяснил, что хотя в этом смысле все работает так же, и он все еще производит сперму во время кульминации, она не "извергается" таким же образом. Он писал: "Она просто вытекает из меня. Моя жена получает от этого удовольствие, но я считаю это странным".

Мужчина также рассказал, что, как и многие люди, которым удалили конечности или придатки, он изначально испытывал "фантомные" ощущения.

Прочитав о пережитом мужчиной, многие оставили сообщения со словами поддержки. Один пользователь добавил: "Читая о твоих ощущениях и о том, как ты справляешься сейчас, а также обо всех других способах, которыми тебе пришлось приспосабливаться, я восхищаюсь тобой". А еще один поделился собственным опытом, который оказался очень откровенным: "Как человек, перенесший фаллопластику (реконструкцию пениса), я просто хочу сказать, что с медицинской точки зрения все ушло очень далеко. Если вы готовы, и если вы когда-нибудь заинтересуетесь, показатели успеха сейчас очень хорошие. Они собрали нервы из моего предплечья, чтобы соединить их с моими нервами в паху, и с небольшой нервной терапией и умственной работой я могу честно сказать, что я шокирован тем, насколько большой и приятный мой новый пенис!".

Напомним, мужчина с самым большим в мире пенисом откровенно рассказал о своей повседневной жизни. Размер его полового органа составляет 36 см.

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