Мозг будет работать, как в 25 лет: что такое квадратное дыхание и как его выполнять

Есть много продуктов, которые помогают поддерживать здоровье мозга. Однако врачи обнаружили, что так же на мозг влияют и определенные дыхательные упражнения. К примеру, квадратное дыхание. Как это работает?

Что такое квадратное дыхание (дыхание "4-4-4-4")

Эту методику начал активно изучать и использовать нейрохирург из США Рахул Джандиал. Хотя он ее не придумал, ведь такая техника была уже очень давно и широко использовалась в йоге, но именно ему удалось построить целую лечебную практику, основа которой заключается в правильном дыхании и пищевых привычках. С ее помощью нейрохирург восстанавливает работу мозга пациентов после развития Альцгеймера и инсульта.

Для начала важно понять, что технику квадратного дыхания можно и нужно производить даже здоровым людям. Если у вас часто бывает, что слово крутится на языке или вы никак не можете вспомнить название улицы, забываете, выключили ли утюг, и не поздравляете друзей с днем рождения из-за плохой памяти, эта практика вам поможет. Ведь здесь причина как раз в нарушении нейронных связей, отвечающих за нашу память.

С возрастом память ухудшается и это научно доказанная истина. Связей становится все меньше. Но Рахул Джандиал призывает своих пациентов не грешить на старость, ведь мозг можно развивать в любом возрасте.

Зачем нужно квадратное дыхание (дыхание "4 на 4")

Рахул Джандиал описал одну из древнейших дыхательных практик в своей книге "Нейрофитнесс, или Мозг для продуктивной жизни". Такая методика используется буддийскими монахами и йогами уже более 2500 лет.

Научно было подтверждено, что благодаря ритмическому дыханию стимулируется работа миндалевидного тела. Это помогает не только преодолеть стресс, но и стимулирует развитие нервных клеток. То есть процессы анализа и усвоения информации проходят быстрее. При этом мозг держится в тонусе и сохраняется ясность ума.

Как правильно дышать "квадратом"

Как правильно дышать "квадратом" / Фото: ТСН.ua

Дыхание "4-4-4-4" достаточно простое. Там не нужно знать никаких премудростей. Пошаговое описание упражнения выглядит так:

Примите удобную позу стоя или сидя. Можно закрыть глаза. Сделайте вдох и одновременно считайте о себе: один, два, три, четыре. Задержите воздух и одновременно считайте: один, два, три, четыре. Медленно выдыхайте, считая: один, два, три, четыре. Снова задержите дыхание и сосчитайте до четырех.

Дышать таким способом можно от 5 до 10 минут. Можно упражнение повторять утром и вечером.

О чем думать во время дыхания? Старайтесь сконцентрировать свое внимание именно на дыхании, счете. Хотя поначалу посторонние мнения и могут появляться, но впоследствии вы научитесь их отгонять от себя.

Упражнение помогает развить концентрацию и внимание. Вам будет проще находить и принимать решения. Также Рахул Джандиал советует совмещать ее с интервальной голодовкой по возможности. При этом он настаивает, что не нужно отказывать себе в еде каждый день. Достаточно всего раз-два в неделю пропустить завтрак.

Главное, что эффект от дыхания "квадратом" должен появиться практически сразу. Человек почувствует себя лучше, мысли станут более собранными, ведь организм насытится кислородом.

Что говорят о квадратном дыхании исследования

К сожалению, нет большого количества исследований, посвященных именно этой методике дыхания. Однако некоторые сопутствующие исследования, касающиеся медитации и визуализации, помогают лучше понять пользу упражнения:

исследования глубокого дыхания показали, что оно полезно в борьбе со стрессом, снижает артериальное давление и минимизирует гипертонию;

простые практики дыхательных упражнений, типа дыхания "квадратом", эффективно борются с нервным перенапряжением, уменьшают тревогу, возникающую от ежедневных вызовов;

с нервным перенапряжением, уменьшают тревогу, возникающую от ежедневных вызовов; исследования медитации также выявили, что она уменьшает тревожность, снижает кровяное давление, повышает чувство счастья.

Все эти практики тесно связаны с квадратным дыханием, поэтому можно говорить, что оно работает схожим методом.

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