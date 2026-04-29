Мозг под ударом: ученые назвали еду-убийцу концентрации, которая приближает деменцию

Ультраобработанные продукты ухудшают концентрацию / © ТСН

Новое исследование австралийских ученых доказало, что регулярное употребление ультраобработанных продуктов напрямую влияет на способность мозга сосредотачиваться. Даже небольшая порция чипсов ежедневно может стать шагом к деменции в будущем.

Об этом пишет sciencealert.

Влияние ультраобработанных продуктов на мозг

Ультраобработанные продукты занимают значительное место в западном рационе, и новые научные данные связывают эти индустриально изготовленные блюда, напитки и снеки с ухудшением состояния мозга.

В рамках исследования ученые проанализировали взаимосвязь между уровнем внимания, риском деменции и долей ультраобработанной пищи в рационе более 2000 австралийцев в возрасте 40 — 70 лет, у которых не было признаков деменции. Работу возглавила нутриционный биохимик Барбара Кардозо из Университета Монаша (Австралия).

В исследовании приняли участие 2192 человека (преимущественно белые женщины), которые заполнили пищевые анкеты и прошли четыре когнитивных теста для оценки внимания и памяти. Кроме того, участники предоставили информацию о демографических характеристиках, физической активности и других показателях здоровья. Это позволило исследователям определить их риск развития деменции с помощью проверенной модели прогнозирования на 20 лет для людей среднего возраста.

Хотя такие исследования не устанавливают прямой причинно-следственной связи, они позволяют выявить тенденции, которые следует изучать глубже.

В среднем ультраобработанная пища составляла около 41% от общего суточного энергопотребления. Этот показатель был выше среди более молодых участников и мужчин.

Увеличение доли таких продуктов в рационе на каждые 10% сопровождалось снижением способности к концентрации примерно на 0,05 балла. В то же время это также коррелировало с ростом риска деменции — ориентировочно на 0,24 балла за каждые дополнительные 10%.

«Чтобы лучше представить наши результаты, увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% примерно равно добавлению стандартной пачки чипсов в ежедневный рацион. В клиническом измерении это означало стабильно более низкие результаты в стандартизированных когнитивных тестах, которые оценивают зрительное внимание и скорость обработки информации», — пояснила Кардозо.

Исследование также выявило другие факторы, связанные с большим потреблением ультраобработанной пищи: более низкий уровень образования, наличие ожирения и слабое соблюдение принципов средиземноморской диеты. В то же время связи между такой пищей и показателями памяти зафиксировано не было.

Даже соблюдение «здорового» типа питания, в частности средиземноморской диеты, которую ранее связывали с лучшими когнитивными показателями, почти не меняло ситуацию, если ультраобработанные продукты оставались в рационе.

По мнению авторов, это может свидетельствовать о том, что ключевую роль играет именно степень обработки пищи, а не только дефицит питательных веществ.

Что входит в ультраобработанную пищу и чем она вредна?

В исследовании к ультраобработанным продуктам отнесли газированные напитки, картофельные чипсы, готовые блюда, молочные десерты и хот-доги — фактически все продукты, которые не относятся к свежей, «цельной» пище.

Поскольку это очень широкая категория, точно определить причины такой связи сложно, однако исследователи выдвигают несколько гипотез.

«Ультраобработка пищи часто разрушает ее естественную структуру и добавляет потенциально вредные вещества, такие как искусственные добавки или химикаты, используемые во время обработки. Эти добавки свидетельствуют о том, что связь между питанием и когнитивными функциями выходит за пределы просто недостатка полезной пищи и может быть связана именно со степенью обработки продуктов», — рассказала Кардозо.

Одним из объяснений могут быть именно пищевые добавки, хотя существуют и другие факторы.

В частности, потребление ультраобработанной пищи связано с метаболическими расстройствами — такими как диабет, гипертония и ожирение, — которые, в свою очередь, влияют на работу мозга.

В то же время люди с более низким уровнем концентрации и повышенным риском деменции могут сначала чаще выбирать такую пищу. Важным фактором также является доступ к качественным продуктам, который зависит от места жительства.

Для полного понимания причин нужны дополнительные исследования. Впрочем, уже сейчас стоит задуматься над изменением рациона — например, заменить хот-дог на сэндвич с салатом, выбрав цельнозерновой хлеб.

К слову, исследование Университета Торонто с участием 2000 детей доказало, что ультраобработанная пища провоцирует тревожность, агрессию и гиперактивность. Каждые дополнительные 10% такой пищи в рационе заметно ухудшают поведение. Поскольку мозг ребенка до 5 лет активно формируется, замена рафинированных продуктов на натуральные (фрукты, воду, простые блюда) помогает стабилизировать эмоциональное состояние.

