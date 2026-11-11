Мозг скажет спасибо: 6 простых перекусов, которые помогут сохранить память

Грецкие орехи / © pexels.com

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Правильно подобранные перекусы могут не только утолить голод, но и помочь поддерживать память, концентрацию внимания и здоровье мозга. Для этого стоит обратить внимание на продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, белком, клетчаткой и антиоксидантами.

Об этом пишет Verywell Health.

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Ни один продукт не способен мгновенно улучшить умственные способности. Однако сбалансированное питание обеспечивает организм питательными веществами, необходимыми для нормальной работы мозга. Специалисты назвали шесть простых вариантов перекусов, которые могут быть полезны для когнитивного здоровья.

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Греческий йогурт с черникой

Сочетание натурального греческого йогурта с черникой обеспечивает организм белком и антиоксидантами. В частности, ягоды содержат антоцианы — соединения, которые помогают защищать клетки мозга от окислительного стресса и воспалительных процессов.

В то же время белок, содержащийся в йогурте, способствует поддержанию стабильного уровня энергии, а пробиотики, согласно данным исследований, могут положительно влиять на настроение и когнитивные функции.

Грецкие орехи

Для полезного перекуса достаточно небольшой горсти грецких орехов. Они отличаются содержанием омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья мозга.

Эти жиры могут способствовать уменьшению воспаления, поддерживать когнитивные функции и помогать сохранять здоровье мозга с возрастом.

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Цельнозерновой тост с авокадо и тыквенными семечками

Такой перекус сочетает в себе сразу несколько питательных компонентов. Авокадо содержит витамины группы В, необходимые для нормальной работы нервной системы и энергетического обмена.

Исследования также указывают на возможную связь между достаточным потреблением этих витаминов и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Кроме того, авокадо и тыквенные семечки являются источниками полезных жиров, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Хумус со свежими овощами

Вместо жирных соусов к овощам можно добавить хумус, приготовленный из нута. Он содержит растительный белок, клетчатку и магний, который участвует в процессах, важных для работы мозга.

Морковь, брокколи и красный болгарский перец обогатят такой перекус витаминами С и К, а также антиоксидантами. Эти вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса.

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Лосось с цельнозерновыми крекерами

Лосось относится к жирным видам рыбы, богатым омега-3-кислотами. Исследования связывают употребление такой рыбы два раза в неделю с лучшими показателями когнитивного здоровья.

Кроме того, лосось содержит витамин D, важный для психического здоровья. А цельнозерновые крекеры могут быть более полезным дополнением, чем изделия из рафинированной муки. По некоторым данным, регулярное употребление цельнозерновых продуктов связано с улучшением настроения и когнитивных функций.

Вареные яйца с фруктами

Яйца снабжают организм не только белком, но и холином — питательным веществом, необходимым для памяти и передачи сигналов между нервными клетками.

Кроме того, в них содержится триптофан, который организм использует для выработки серотонина — вещества, участвующего в регулировании настроения.

Вареное яйцо можно дополнить ягодами или другими фруктами. Содержащиеся в них антиоксиданты потенциально способствуют кровообращению в головном мозге и защите клеток от возрастных повреждений.

Что ещё помогает поддерживать здоровье мозга

Одного лишь правильного питания недостаточно для сохранения памяти и концентрации. На когнитивное здоровье влияют и повседневные привычки.

Специалисты рекомендуют ограничивать потребление продуктов с высокой степенью переработки и добавленного сахара, пить достаточно воды и регулярно заниматься физической активностью. Не менее важны полноценный сон, контроль стресса и общение с другими людьми.

Кроме того, для здоровья мозга рекомендуется отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя и не пренебрегать профилактическими медицинскими осмотрами. Ведь когнитивное здоровье тесно связано с общим состоянием организма, в частности со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что поддерживать стабильный уровень сахара в крови можно с помощью обычных продуктов, которые продаются в любом супермаркете. Специалисты назвали шесть продуктов, которые помогают избежать резких колебаний уровня глюкозы после еды.

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