Мозг становится "взрослым" только к 32 годам - неутешительный прогноз экспертов

Мозг / © iStock

Мозг человекапроходит пять четко определенных фаз развития, которые длятся от рождения до поздней старости, показало новое исследование Кембриджского университета.

Об этом пишет Euronews

Ученые определили четыре критические возрастные точки, которые обозначают переход между фазами: 9, 32, 66 и 83 года. Исследование позволяет лучше понять, в какие периоды мозг особенно уязвим к различным проблемам, от трудностей обучения в детстве до возрастных заболеваний, таких как деменция.

"Многие люди чувствуют, что их жизнь состоит из разных фаз, которые отличаются друг от друга, и оказывается, что мозг проходит собственные, четко определенные этапы развития", - отметил профессор нейроинформатики Кембриджского университета Дункан Астл, старший автор исследования.

Для анализа ученые сравнили результаты сканирования мозга около 3,8 тысяч людей в возрасте от рождения до 90 лет. Использование этого метода позволяет отслеживать движение молекул воды в мозге, создавать детальные карты нейронных связей и определять ключевые моменты изменения структуры мозга в течение жизни.

Пять фаз развития мозга согласно исследованию

Детство (от рождения до 9 лет): в этот период формируются миллиарды новых нейронных связей, одновременно происходит обрезка неактивных, растет как серое, так и белое вещество мозга. Серое вещество отвечает за обработку и интерпретацию информации, а белое вещество передает информацию между различными частями нервной системы, обеспечивая коммуникационную сеть мозга. В этот период достигается пик толщины коры и формируются складки коры, которые считаются критически важными для здоровья мозга и его развития.

Подростковый период (до 32 лет): отмечается рост белого вещества и повышение эффективности связей между различными частями мозга. Ученые обнаружили, что подростковый период мозга длится значительно дольше, чем традиционно считалось, и мозг стабилизируется только в возрасте около 32 лет.

Взрослый возраст (32-66 лет): на этом этапе структура мозга стабилизируется, что исследователи назвали "сильнейшей топологической переломной точкой" жизни. Мозг получает относительную "длительную паузу" в изменениях перед следующей фазой.

Раннее старение (66-83 года): происходит постепенная деградация белого вещества, снижается эффективность нейронных связей, что повышает риск развития различных состояний, которые влияют на мозг, включая гипертонию и другие болезни.

Позднее старение (после 83 лет): наблюдается дальнейшее снижение нейронного взаимодействия, мозг больше полагается на отдельные участки для поддержания функций. Данные для этой фазы пока ограничены, однако она характеризуется постепенной потерей структурной пластичности мозга.

По словам ведущего автора исследования Алексы Мосли из Кембриджского университета, результаты позволяют лучше понимать нейронные основы нарушений внимания, памяти, речи и поведения. "Это может помочь понять, почему некоторые мозги развиваются иначе в ключевые периоды жизни, будь то трудности обучения в детстве или деменция в поздних годах", - добавила Мосли.

Исследование, по словам авторов, открывает новые перспективы для изучения развития мозга, в частности для прогнозирования и предотвращения возрастных и детских когнитивных расстройств.

