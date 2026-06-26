Может годами оставаться незамеченной и «разрушать» ваши кости: как вовремя выявить опасную болезнь

Кости / © Getty Images

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Остеопения — это состояние, при котором кости постепенно теряют минеральную плотность, в результате чего становятся менее прочными и более уязвимыми к переломам. Эксперты отмечают, что развитие этого нарушения часто проходит незаметно, однако своевременное выявление и коррекция образа жизни могут помочь замедлить потерю костной массы, а иногда даже частично её восстановить.

Об этом сообщило издание Science Daily.

По данным специалистов, с остеопенией сталкиваются около 40% взрослых во всем мире. Чаще всего её выявляют у людей пожилого возраста и у женщин в постменопаузе. Только в Великобритании ежегодно регистрируется более полумиллиона переломов, связанных со снижением плотности костной ткани.

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Главная проблема заключается в том, что остеопения практически никогда не вызывает характерных симптомов. Из-за этого многие люди годами не подозревают об изменениях в костях и узнают о них только после перелома или во время профилактического обследования.

Специалисты объясняют, что костная ткань постоянно обновляется: старая разрушается, а на её месте формируется новая. В молодом возрасте эти процессы находятся в равновесии, а наибольшей плотности кости достигают примерно в 25–30 лет. После этого потеря костной массы начинает постепенно преобладать над её образованием, что со временем приводит к снижению прочности костей.

Наиболее важным фактором развития остеопении считается естественное старение. В то же время ускорить потерю костной массы могут гормональные изменения после менопаузы, когда снижается уровень эстрогена. К факторам риска также относятся курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность, недостаток кальция и витамина D. Кроме того, риск повышают отдельные заболевания, влияющие на уровень гормонов или усвоение питательных веществ, а также длительное лечение стероидными препаратами.

Врачи подчеркивают, что ранняя диагностика позволяет своевременно предотвратить развитие остеопороза — заболевания, при котором кости становятся ещё более хрупкими. Для оценки их минеральной плотности применяют двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДКС), которая помогает определить степень потери костной массы.

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В большинстве случаев основой лечения является изменение привычного образа жизни. Врачи рекомендуют отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физическими упражнениями. Особенно полезными считаются ходьба, бег трусцой, танцы и силовые тренировки, которые создают нагрузку на кости. Также исследования показывают, что занятия тайцзи могут улучшать координацию и равновесие, помогая снизить риск падений и переломов.

Не менее важную роль играет сбалансированное питание. Для поддержания прочности костей организму требуется достаточное количество кальция и витамина D. Получить кальций можно из молочных продуктов, зеленых листовых овощей и продуктов, обогащенных этим минералом. Если же питание не покрывает потребности организма, врач может порекомендовать специальные добавки.

В то же время медикаментозная терапия необходима не каждому пациенту. Перед назначением лечения врач оценивает индивидуальный риск переломов, учитывая возраст человека, показатели плотности костной ткани, применение стероидов и другие факторы. Если риск высок или уже были переломы, связанные с хрупкостью костей, могут назначаться препараты, замедляющие разрушение костной ткани.

Учёные отмечают, что остеопения не означает неизбежное развитие остеопороза. Благодаря раннему выявлению, регулярной физической активности, полноценному питанию и другим здоровым привычкам можно значительно замедлить потерю костной массы, а в отдельных случаях — даже частично улучшить её плотность.

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