Может ли Альцгеймер передаваться через переливание крови: ученые предупредили о возможном риске

Переливание крови / © УНИАН

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Может ли переливание крови нести отдаленные риски, связанные с болезнью Альцгеймера? Ученые пока не располагают доказательствами, которые позволили бы ответить на этот вопрос утвердительно. Однако данные, накопленные за последние годы, заставили исследователей более внимательно изучить возможность передачи патологических белков через донорскую кровь. Речь идет, прежде всего, о бета-амилоиде, накопление которого характерно для болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний мозга.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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В новом научном обзоре исследователи сосредоточили внимание на возможной передаче бета-амилоида через донорскую кровь и её компоненты.

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Бета-амилоид — это белок, патологическое накопление которого в головном мозге связывают с болезнью Альцгеймера. Авторы обзора проанализировали имеющиеся научные данные, чтобы оценить, могут ли такие белки попадать от донора к реципиенту во время переливания крови и впоследствии способствовать развитию патологических изменений.

Невролог Лондонского университетского колледжа Джон Коллиндж подчеркнул, что переливание крови по-прежнему является жизненно важной медицинской процедурой, спасающей жизнь многим людям. В то же время, по его словам, даже потенциальные риски необходимо тщательно изучать, чтобы обеспечить максимальную безопасность пациентов.

Что известно о возможной передаче амилоидной патологии

Вопрос о том, могут ли патологические белки передаваться от одного человека другому во время медицинских процедур, учёные изучают уже более десяти лет. Еще в 2015 году появились данные, свидетельствовавшие о том, что при определенных обстоятельствах амилоидная патология потенциально может распространяться в результате медицинского вмешательства. В следующем году исследователи получили новые результаты, которые укрепили эту гипотезу.

В 2018 году учёные также выдвинули гипотезу, что белки, связанные с амилоидной патологией, теоретически могут передаваться через загрязнённые хирургические инструменты. Потенциальный механизм исследователи сравнивали с прионами — инфекционными белками, способными вызывать неправильное сворачивание других белков.

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Впрочем, эти выводы не свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера является заразной и может передаваться от человека к человеку при обычном общении или бытовом контакте. Учёные исследуют гораздо более узкий вопрос — возможна ли передача определённой белковой патологии при определённых медицинских обстоятельствах.

Что показало исследование с участием более миллиона человек

Особое внимание авторы нового обзора уделили масштабному популяционному исследованию, результаты которого были опубликованы в 2023 году. Учёные проанализировали данные более миллиона жителей Дании и Швеции, которым проводили переливание крови.

Выяснилось, что люди, получившие кровь от доноров, у которых впоследствии произошли внутримозговые кровоизлияния, спустя много лет сами подвергались повышенному риску повторных кровоизлияний в мозг.

Учёных заинтересовала эта связь, поскольку спонтанные кровоизлияния в мозг могут быть связаны с церебральной амилоидной ангиопатией (ЦАА). Это заболевание отличается от болезни Альцгеймера, однако для него также характерно накопление бета-амилоида.

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Коллиндж и его коллеги предполагают, что одним из биологически возможных объяснений может быть наличие в донорской крови начальных «зародышей» бета-амилоида. Согласно этой гипотезе, на момент сдачи крови патологический процесс у доноров ещё не привёл к клиническим проявлениям церебральной амилоидной ангиопатии, однако такие белковые структуры теоретически могли попасть в организм реципиента во время переливания.

В то же время исследователи отмечают, что это лишь одно из возможных объяснений полученных результатов. Имеющихся доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что именно передача бета-амилоида с донорской кровью стала причиной патологических изменений у реципиентов.

Может ли болезнь Альцгеймера передаваться при переливании крови?

На данный момент нет научных доказательств, позволяющих утверждать, что болезнь Альцгеймера передаётся при переливании крови. Учёные также пока не могут оценить, насколько значительным может быть потенциальный риск.

Авторы обзора отмечают, что вероятность передачи бета-амилоидной патологии через донорскую кровь или её компоненты требует внимания. Однако имеющейся информации недостаточно как для оценки масштабов такого риска, так и для определения конкретных мер, необходимых для его снижения.

Поэтому ученые призывают провести новые масштабные эпидемиологические исследования, аналогичные работе, проведенной в Дании и Швеции. Они должны помочь выяснить, существует ли причинно-следственная связь между переливанием крови и последующим развитием амилоидной патологии.

Какие изменения предлагают исследователи

Кроме того, учёные предлагают выяснить, следует ли дополнительно наблюдать за людьми, которые потенциально могут подвергаться более высокому риску. Прежде всего речь идёт о пациентах, которым в связи с состоянием здоровья требуются многократные переливания крови.

Еще одно возможное направление исследований — использование биомаркеров крови, связанных с болезнью Альцгеймера. Учёные хотят выяснить, помогут ли такие маркеры выявлять среди доноров людей, у которых потенциально уже развивается патология бета-амилоида.

В то же время авторы исследования не призывают отказываться от переливания крови или ограничивать эту процедуру. Они подчеркивают её важность для медицины и необходимость поддерживать доверие общества к безопасности донорской крови.

Коллиндж в этом контексте упомянул британский скандал с зараженной кровью. С 1970-х по 1990-е годы зараженную кровь и её компоненты могли получить более 30 тысяч пациентов. В отчете по итогам расследования, обнародованном в 2024 году, эту ситуацию назвали самой страшной катастрофой в сфере здравоохранения в истории британской Национальной службы здравоохранения.

По мнению Коллинджа, этот случай показывает, почему при оценке возможных угроз для пациентов не всегда стоит ждать абсолютной научной определенности. Исследователи считают, что потенциальный риск передачи бета-амилоида необходимо открыто обсуждать и заранее изучать способы его возможного снижения.

Исполнительный директор по исследованиям и партнерству организации Alzheimer’s Research UK Сьюзан Кольхас, которая не участвовала в работе, назвала этот вопрос серьезным пробелом в современных научных знаниях. По её словам, необходимы специальные исследования, чтобы выяснить, возможна ли передача через кровь вообще, кто может подвергаться наибольшему потенциальному риску и нужны ли дополнительные меры безопасности.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что крошечный участок мозга, отвечающий за бдительность, может стать ключом к пониманию связи между сном и болезнью Альцгеймера.

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