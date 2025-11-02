Может ли кофе окрасить зубы в желтый цвет

Даже одна чашка кофе на день может увеличить риск развития кариеса / © Pixabay

В современном обществе забота о здоровье всегда актуальна. Также важно не забывать о здоровье зубов. Кофе, который употребляют все каждый день, может существенно повредить полости рта.

Исследования показывают, что сам по себе кофе не портит зубов, но он способствует большему количеству налета на зубах, который со временем довольно сложно почистить. Поэтому можно сказать, что кофе может способствовать ухудшению здоровья зубов и десен, но при хорошем уходе и регулярном посещении стоматолога риски минимизируются.

Регулярное употребление кофе окрашивает зубы, превращая их в более темные, например, желтые. Это потому, что зубы имеют крохотные поры, как ваша кожа. Темный цвет кофе, происходящий от дубильных веществ, проникает в поры, оставляя естественные пятна. Это означает, что пятна нельзя удалить, просто удалив то, что есть на поверхности.

Что нужно обязательно делать

употребляйте большое количество воды, чтобы смыть остатки жидкости;

тщательно чистите зубы щеткой и зубной нитью после употребления кофе. Рекомендуется подождать не менее 30 минут после употребления кофе, чтобы очистить зубы, поскольку это позволит кислоте во рту нейтрализоваться;

после чашки кофе употребляйте овощи, такие как морковь и сельдерей, это поможет уменьшить изменение цвета зубов и освежить дыхание;

ограничит потребление кофе до одной или двух чашек в день;

посещайте стоматолога два раза в год для профессиональной чистки зубов.

