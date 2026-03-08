Может ли поздний завтрак испортить фигуру

Важно не пропускать завтрак / © pexels.com

Употребление пищи в более ранние часы помогает замедлить вес, который часто прогнозируется у людей с высоким генетическим риском ожирения.

Об этом говорится в новом исследовании.

Интерес ко времени приема пищи связан с его влиянием на метаболизм, расход энергии и циркадные ритмы организма.

Так называемые цайтгеберы — внутренние «сигналы времени» — синхронизируют работу циркадных часов, в том числе и в метаболически активных тканях, таких как печень, поджелудочная железа и жировая ткань.

Сдвиги в режиме питания могут нарушать эту синхронизацию, что в конечном итоге влияет на обмен веществ. Если периферические осцилляторы в органах, чувствительных ко времени еды, работают несогласованно с центральными часами, ориентирующимися на световой режим, это может повышать риск метаболических нарушений и ожирения.

Раннее питание помогает удерживать сниженный вес и снижает влияние генетических факторов, что делает его перспективным элементом персонализированной профилактики ожирения.

