Может ли привычка к газировке вызвать облысение: ученые дали ответ

Привычка к сладким газированным напиткам может быть связана с повышенным риском выпадения волос. Ученые изучили результаты работ за последние десять лет и пришли к выводу, что питание и диета напрямую влияют на здоровье волос. Особую роль играют уровень витамина D и железа, а также ограничения в употреблении алкоголя и подслащенных напитков.

Об этом сообщило The Independent.

Авторы анализа приводят данные исследования 2023 года, проведенного в Университете Цинхуа (Китай), в котором приняли участие более тысячи молодых мужчин. В нем говорилось, что потребление более 11 банок газированных напитков в неделю (около 3,5 литра) может увеличивать риск развития облысения по мужскому типу. Исследователи тогда отметили, что установить прямую причинно-следственную связь сложно, однако полученные результаты требуют дальнейшего изучения.

Похожие выводы делали и в 2016 году: учёные обнаружили, что продукты с высоким содержанием простых сахаров могут опосредованно влиять на выпадение волос. Это объясняется тем, что избыток сахара стимулирует выработку кожного сала, которое создаёт благоприятную среду для бактерий. В результате возникают воспалительные процессы на коже головы, которые способствуют потере волос.

Исследователи также обращают внимание на другие последствия потребления сладких напитков — они связаны с ожирением, кариесом и нарушениями метаболизма, которые в свою очередь могут влиять и на состояние волос.

В то же время ученые отмечают, что правильное питание может стать важной составляющей профилактики алопеции. Польза имеют соевые продукты, белок и крестоцветные овощи. Кроме того, достаточный уровень витамина D и железа уменьшает выраженность выпадения волос и поддерживает их рост.

По данным Национального совета по вопросам старения (США), 85% мужчин и 33% женщин сталкиваются с проблемой выпадения волос на протяжении жизни. У четверти мужчин первые признаки облысения появляются до 30 лет.

Самой распространенной формой потери волос является андрогенетическая алопеция — наследственное облысение, которое поражает как мужчин, так и женщин. В некоторых случаях его можно лечить медикаментами или хирургическим путем, однако эффективность терапии различается. Также бывает, что волосы восстанавливаются самостоятельно без вмешательства.

Ученые из Порту подытожили, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы четче понять взаимосвязь между диетой и здоровьем волос и сформировать научно обоснованные рекомендации для профилактики алопеции.

