Может ли зубная паста быть вредной для здоровья: пять причин, почему да

Чистить зубы нужно утром и вечером – это правило знают все. Но какой именно пастой? Исследования показали, что некоторые химические вещества, содержащиеся в популярных зубных пастах и ополаскивателях, приносят больше вреда, чем пользы.

Чистка зубов не только защищает от кариеса и неприятного запаха изо рта, но и сохраняет здоровье сердца. Связь между заболеваниями десен и риском развития болезней сердца показали последние исследования.

Зубная паста: пять причин, почему некоторые вредны для здоровья

Хотя это звучит грустно, но правда в том, что в большинстве зубных паст, которыми мы пользуемся каждый день, содержатся разнообразные вредные компоненты. Хотя в небольших количествах они и не способны нанести большой вред, однако регулярное их использование увеличивает риск появления побочных эффектов.

Фтор

Фтор содержится в большинстве обычных для нас современных зубных паст. Почему? Еще в начале 1990-х годов ученые заметили, что в районах, где вода имела больше природного фтора, люди реже страдали проблемами с кариесом. Вскоре установили связь между фтором и гигиеной зубов, поэтому этот компонент стал стандартным для зубной пасты.

Кажется, меньше кариеса – это хорошо. К сожалению, история на этом не кончается. Фтор является нейротоксином, который связан с проблемами со щитовидной железой у детей и взрослых.

В Канаде было проведено исследование, показавшее, что у взрослых, у которых был обнаружен более высокий уровень фтора в моче, также были более склонны к развитию недостаточной активности щитовидной железы. Другое исследование, проводившееся уже в Китае, показало, что даже низкое или умеренное влияние фтора на школьников имело негативные последствия для работы их щитовидной железы и уменьшало уровень IQ.

Кроме того, фтор также может негативно влиять и на здоровье зубов, хотя это и звучит несколько странно. Регулярное использование зубной пасты с фтором может повлечь за собой потемнение зубов — флюороз.

Особенно подвержены риску дети младшего возраста. Поскольку они могут забыть выплюнуть зубную пасту и проглатывать ее.

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль содержится в красках и антифризах. 2018 Американское общество контактного дерматита назвало этот компонент главным аллергеном года. Что же пропиленгликоль делает в зубной пасте. Пожалуй, все дело в текстуре. Именно благодаря этому компоненту зубная паста становится гладкой, он же предотвратит ее засыхание.

А еще большое количество пропиленгликоля может быть токсичным для организма и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, повреждение почек и симптомы, похожие на сепсис. Хотя этот компонент часто используют для изготовления зубных паст и он даже считается безопасным Управлением продовольствия и медикаментов США, однако большинство все же задумается, стоит ли каждый день им пользоваться.

Парабены

Фтор в зубной пасте: жалко / Фото: Pexels

Парабены содержатся во многих средствах личной гигиены, в том числе в зубной пасте, ведь они являются обычными консервантами. Однако, более длительный срок хранения продукта точно не стоит рисков, связанных с этими токсинами, влияющими на наши гормоны.

По данным Environmental Working Group (США), парабены являются эндокринными разрушителями, которые могут имитировать эстроген в организме человека. Связывают их с разными проблемами: от снижения фертильности до повышения риска развития рака молочной железы.

Искусственные подсластители

Активные компоненты в зубных пастах безвкусны, поэтому большинство производителей добавляют еще и подсластители, чтобы сделать процесс чистки зубов более приятным. Обычно это аспартам и сахарин.

Сахарин — один из самых популярных подсластителей и считается безопаснее сахара. Хотя исследования 2019 года на крысах показали, что сахарин связан с риском развития диабета, ожирения и нарушением работы печени и почек. Конечно, люди – не крысы. Но мало кто может с уверенностью сказать, что сахарин не оказывает влияния на наш организм.

Исследования влияния аспарама на людей также ограничены. Однако в 2017 году был опубликован обзор доказательств, призвавший более тщательно изучить влияние этих подсластителей на организм. Объединив ограниченные данные исследований на людях и результаты исследований на животных, было обнаружено, что аспартам увеличивает окислительный стресс, повреждает клеточные мембраны, что ведет к воспалению.

Красители

Наверняка вы не раз видели яркие полоски на некоторых зубных пастах или яркий цвет самой текстуры. Большинство изготовителей используют искусственные красители для придания таких оттенков. Хотя эти красители и одобрены к использованию в пищевых продуктах, не все так обнадеживающе, как кажется.

Американское общество экспериментальной нейротерапии провело исследование, обнаружившее, что искусственные пищевые красители могут приводить к гиперактивности и поведенческим проблемам у детей.

А Центр науки в общественных интересах, объединивший несколько научных исследований, утверждает, что такие красители также могут стать причиной развития аллергии и даже некоторых видов рака.

Есть ли альтернатива? Сегодня можно найти зубные пасты без фтора на основе гидроксиапатита. Это ключевой элемент наших зубов и костей. Он положительно действует на восстановление и укрепление эмали. В 2019 году было проведено исследование, которое показало, что гидроксиапатит проявляет такую же эффективность в чистке зубов, как и фтор, а также предотвращает развитие кариеса.