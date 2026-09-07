Может снижать артериальное давление и уровень холестерина: что следует знать о черном чесноке

Черный и белый чеснок

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Черный чеснок приобретает все большую популярность в мире благодаря своему особому сладковатому вкусу с нотками умами, мягкой текстуре и потенциальной пользе для здоровья. Научные исследования показывают, что продукт может поддерживать работу сердца, сосудов, мозга и печени, а также влиять на уровень давления и холестерина. Однако специалисты предостерегают: считать его «лекарством от всех болезней» не стоит.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.hu.

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Не отдельный сорт, а результат длительного созревания

Черный чеснок — это не отдельный вид растения. Уникальный цвет, консистенцию и аромат он приобретает в результате длительного выдерживания в специальных камерах с высокой температурой и влажностью. Этот процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Технологию изобрел в конце XX века японский учёный Хамасуке Хамано, чтобы лишить чеснок едкости. Темная окраска появляется не из-за ферментации или действия микроорганизмов, а благодаря реакции Майяра — взаимодействию сахаров и аминокислот под действием тепла. В результате образуются темные пигменты (меланоидины), а острое вещество аллицин распадается, делая аромат черного чеснока значительно более мягким и приятным.

Воздействие на давление, холестерин и сердечно-сосудистую систему

Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, черный чеснок помогает защищать клетки от оксидативного стресса. Исследования показывают, что его регулярное употребление может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Снижение давления

Исследования с участием людей подтверждают, что вещества в составе чеснока способствуют нормализации АД.

Улучшение липидного профиля

Черный чеснок помогает снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, одновременно повышая уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

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Контроль сахара в крови

Лабораторные тесты свидетельствуют о потенциальной способности вытяжек черного чеснока снижать уровень глюкозы и инсулина, что полезно для метаболизма.

Кроме того, предварительные лабораторные испытания показывают, что противовоспалительные соединения в продукте могут поддерживать кратковременную память, защищать клетки печени от токсинов, алкоголя или лекарства (снижая уровень ферментов АЛТ и АСТ), а также демонстрируют активность в исследованиях in vitro в отношении некоторых онкологических клеток.

Сколько есть и кому следует быть осторожным

Специалисты отмечают, что черный чеснок хорошо усваивается организмом. Оптимальной и безопасной дозой считается от 1 до 3 зубчиков в день. Благодаря мягкой кремневой структуре его удобно намазывать на хлеб, добавлять к соусам, заправкам или основным блюдам.

В то же время медики рекомендуют соблюдать осторожность определенным категориям людей:

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Людям с аллергией: если есть реакция на сырой чеснок, черный также противопоказан. Тем, кто принимает антикоагулянты: в больших дозах чеснок может разжижать кровь, поэтому необходима консультация врача. Пациентам с сахарным диабетом и гипертонией: из-за возможного влияния на давление и сахар в крови не следует самовольно изменять дозировку назначенных врачом препаратов.

Эксперты отмечают: во многих научных экспериментах использовались высококонцентрированные экстракты в капсулах, а не обычные зубчики. Поэтому черный чеснок следует воспринимать как вкусное, изысканное и полезное дополнение к рациону, но не как замену полноценному медицинскому лечению.

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