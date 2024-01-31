Можно даже попасть в больницу: врач рассказал, что запах аромасвечей опасен

Американский дерматолог, доктор Джон Заде поднял довольно важный вопрос: могут ли быть ароматические свечи вредными для человека?

Как рассказывает врач, главный вред от аромасвечек заключается в том, что для их создания используется больше парафина, чем для обычных. Этот материал в процессе горения выделяет токсичные вещества. Вдыхание воздуха в непосредственной близости от такой свечи небезопасно. Если после использования ароматических свечей вы заметили покраснение кожи, сыпь или почувствованный зуд — это знак, что что-то не так.

Парафин является продуктом нефтепереработки, он проходит обработку химическими веществами, что приводит к выделению при нагревании канцерогенных веществ. Бензол, формальдегид и ацетон – это лишь небольшая часть того, что вы получаете вместе с приятным запахом во время горения ароматической свечи.

Если вы хотите не только улучшить атмосферу в доме, но и цените свое здоровье, врач Заде рекомендует использовать свечи из соевого, кокосового или пчелиного воска. Хотя они часто более дорогие, но и более безопасные.

Также не забывайте обязательно проветривать помещение при использовании ароматических свечей. А после завершения процедуры, подрезайте фитиль. Так вы не только сохраните яркость и чистоту света во время зажигания ароматической свечи, но и сделаете ее более безопасной для здоровья.

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