Можно есть много, не набирая веса: три продукта, которые сжигают жир

Есть действительно полезные продукты, которые можно есть в больших количествах и не слишком волноваться о наборе лишних килограммов.
Есть продукты, которые сжигают жир, и которые можно есть, не беспокоясь о наборе дополнительного веса. О них рассказал фармацевт и эксперт по здравоохранению PharmacistMo.com Махмуд Абдельазиз.
Об этом пишет She Finds.
Лиственная зелень
Абдельазиз говорит, что одним из трех продуктов, которые можно есть много, сжигая жир, является листовая зелень. “Листовая зелень, такая как шпинат, капуста, мангольд (листовая свекла) и салат, имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки. Она обеспечивает необходимые питательные вещества и богата антиоксидантами, поддерживающими общее состояние здоровья. Высокое содержание клетчатки способствует сытости, уменьшая вероятность переедания”, – рассказал он.
Известно, что листовая зелень наполнена важными витаминами, может укрепить нашу иммунную систему и, конечно, помогает нам поддерживать здоровый вес.
Источники постного белка
Еще один хороший вариант пищи, позволяющий нам есть вволю, не испытывая чувство вины, – это постный белок. Как и листовая зелень, мы можем выбрать из разных вариантов. “Такие продукты, как куриная грудка, индейка, рыба, тофу, бобовые (фасоль, чечевица) и молочные продукты с низким содержанием жира являются отличными источниками постного белка. Для переваривания белка требуется больше энергии, что повышает термический эффект пищи и ускоряет метаболизм”, — отметил Абдельазиз.
Цельные зерна
Цельные зерна предлагают гораздо больше питательных веществ и преимуществ для похудения, вне зависимости от того, как часто мы их едим. Абдельазиз говорит: “Цельные зерна, такие как киноа, коричневый рис, овес и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку, витамины и минералы. Эти сложные углеводы усваиваются медленнее, обеспечивая постоянное высвобождение энергии и помогая регулировать уровень сахара в крови. Это предотвращает скачки инсулина и уменьшает вероятность накопления жира”.
Цельнозерновые злаки являются отличным источником углеводов, которые дополняют белки и листовую зелень для хорошо сбалансированного рациона.
Преимущества этих трех продуктов
Абдельазиз объяснил, почему эта листовая зелень, постный белок и цельные зерна эффективны для сжигания жира и предотвращения увеличения веса. Он говорит: “Листовая зелень и цельные зерна богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и ощущению сытости. Это уменьшает общее потребление калорий и предотвращает переедание, что в конечном итоге приводит к потере веса. Песни белка требуют больше энергии для переваривания, что повышает скорость обмена веществ в организме”.
Он продолжил: “Этот термический эффект пищи способствует сжиганию большего количества калорий во время пищеварения и помогает контролировать вес. Такие продукты, как листовая зелень, постный белок и цельные зерна, богатые питательными веществами, то есть они обеспечивают значительное количество необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, в то же время относительно низкокалорийных. Эта комбинация поддерживает общее состояние здоровья и помогает предотвратить дефицит питательных веществ во время похудения”.
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