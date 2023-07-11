Можно есть много, не набирая веса: три продукта, которые сжигают жир

Есть действительно полезные продукты, которые можно есть в больших количествах и не слишком волноваться о наборе лишних килограммов.

Есть продукты, которые сжигают жир, и которые можно есть, не беспокоясь о наборе дополнительного веса. О них рассказал фармацевт и эксперт по здравоохранению PharmacistMo.com Махмуд Абдельазиз.

Об этом пишет She Finds.

Лиственная зелень

Фото: pixabay.com

Абдельазиз говорит, что одним из трех продуктов, которые можно есть много, сжигая жир, является листовая зелень. “Листовая зелень, такая как шпинат, капуста, мангольд (листовая свекла) и салат, имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки. Она обеспечивает необходимые питательные вещества и богата антиоксидантами, поддерживающими общее состояние здоровья. Высокое содержание клетчатки способствует сытости, уменьшая вероятность переедания”, – рассказал он.

Известно, что листовая зелень наполнена важными витаминами, может укрепить нашу иммунную систему и, конечно, помогает нам поддерживать здоровый вес.

Источники постного белка

Фото: pixabay.com

Еще один хороший вариант пищи, позволяющий нам есть вволю, не испытывая чувство вины, – это постный белок. Как и листовая зелень, мы можем выбрать из разных вариантов. “Такие продукты, как куриная грудка, индейка, рыба, тофу, бобовые (фасоль, чечевица) и молочные продукты с низким содержанием жира являются отличными источниками постного белка. Для переваривания белка требуется больше энергии, что повышает термический эффект пищи и ускоряет метаболизм”, — отметил Абдельазиз.

Цельные зерна

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Цельные зерна предлагают гораздо больше питательных веществ и преимуществ для похудения, вне зависимости от того, как часто мы их едим. Абдельазиз говорит: “Цельные зерна, такие как киноа, коричневый рис, овес и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку, витамины и минералы. Эти сложные углеводы усваиваются медленнее, обеспечивая постоянное высвобождение энергии и помогая регулировать уровень сахара в крови. Это предотвращает скачки инсулина и уменьшает вероятность накопления жира”.

Цельнозерновые злаки являются отличным источником углеводов, которые дополняют белки и листовую зелень для хорошо сбалансированного рациона.

Преимущества этих трех продуктов

Абдельазиз объяснил, почему эта листовая зелень, постный белок и цельные зерна эффективны для сжигания жира и предотвращения увеличения веса. Он говорит: “Листовая зелень и цельные зерна богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и ощущению сытости. Это уменьшает общее потребление калорий и предотвращает переедание, что в конечном итоге приводит к потере веса. Песни белка требуют больше энергии для переваривания, что повышает скорость обмена веществ в организме”.

Он продолжил: “Этот термический эффект пищи способствует сжиганию большего количества калорий во время пищеварения и помогает контролировать вес. Такие продукты, как листовая зелень, постный белок и цельные зерна, богатые питательными веществами, то есть они обеспечивают значительное количество необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, в то же время относительно низкокалорийных. Эта комбинация поддерживает общее состояние здоровья и помогает предотвратить дефицит питательных веществ во время похудения”.

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