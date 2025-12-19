Можно ли есть сладкое на ночь: как это влияет на сон

Сахар негативно влияет на качество сна / © Pixabay

Чрезмерное употребление сладкого может привести к ухудшению качества сна, скачкам уровня сахара в крови, вялости и голоду. Вы также можете почувствовать голод по ночам, и стремление к большему количеству сладкого, чтобы обуздать этот голод.

Об этом идет речь в новом исследовании ученых.

Когда человек ест продукты с высоким содержанием добавленного сахара, например, сладости или выпечку, уровень глюкозы в крови быстро повышается. В ответ организм выделяет инсулин, помогающий доставить глюкозу в клетки. Этот процесс сам по себе нормален, однако резкие скачки сахара, особенно в вечернее время, могут нарушать гормональный баланс, отвечающий за цикл сна и бодрствования.

После резкого подъема уровень глюкозы может также быстро снижаться. В ответ организм активирует стрессовые гормоны — кортизол и адреналин — чтобы вновь повысить сахар в крови. В итоге возникает чувство бодрости конкретно тогда, когда организму пора расслабляться.

Повышенный уровень кортизола в ночное время способен тормозить выработку мелатонина — гормона, сигнализирующего телу о необходимости сна. Такая несогласованность мешает засыпанию и полноценному отдыху.

Кроме того, колебания уровня сахара влияют на структуру сна. Исследования показывают, что рацион с избытком добавленного сахара связан с более короткой продолжительностью сна и частыми ночными пробуждениями. Быстрые подъемы и падение глюкозы могут нарушать фазу быстрого сна (REM), важную для памяти, обучения и эмоциональной стабильности, а также сокращать время гибернации. Именно поэтому вечерняя тяга к сладкому часто оборачивается беспокойной ночью.

Ближе к ночи пищеварение замедляется, а чувствительность к инсулину снижается, поэтому переработка больших порций сахара становится более сложной.

