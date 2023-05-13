Можно есть сладости и фастфуд: ученые придумали способ похудения без диет

Эксперты уверены, если быть мягче к себе, тогда у вас все получится. И это работает со всеми аспектами жизни. Как похудеть без диет? Оказывается, учёные уже придумали действенный метод.

Как часто люди дают себе обещание начать худеть с понедельника? Но потом приходит время пикников с шашлыками, отпуска или застолья по случаю дня рождения друга. И обещание забывается, ведь нас манит вкусная, но нездоровая пища.

Такое положение дел влияет не только на фигуру, но и на ментальное здоровье. И, если быть максимально честным с собой, ограничения не делают нас более выносливыми в плане соблюдения "чистой диеты" без фастфуда и сладостей.

Однако выход есть. Интересная методика похудения без диет была создана преподавателем Стэнфордского университета Клайдом Уилсоном. Ученый назвал ее "пищевой парашют". Ее эффективность была подтверждена двумя годами исследований.

Суть "пищевого парашюта" довольно проста. Если вам хочется съесть что-нибудь вкусное, но вредное, например, пирожное или бургер, нужно обязательно перед этим перекусить 200 г хрустящих овощей. Это могут быть капуста, огурец, перец, морковь, редис и т.д.

Свое исследование Уилсон проводил над группой лиц, страдающих диабетом II типа. Как показал многолетний опыт, у людей, которые придерживались правила "пищевой парашюта" показатели здоровья были даже лучше, чем у тех, кто постоянно ограничивал себя и ел только полезную пищу. У испытуемых значительно уменьшился процент жира у организма, что положительно повлияло и на вес.

Метод "пищевого парашюта" можно назвать важным шагом к более осознанному питанию. Всегда достаточно сложно полностью отказаться от любимой пищи – сладостей, фастфуда. А вот если добавить в рацион овощи, можно моментально снизить реальный вред для организма. Ведь после такого даже фастфуда вы съедите гораздо меньше.

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