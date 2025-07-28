- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 391
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли есть сливочное масло каждый день: запомните раз и навсегда
Какая польза сливочного масла для здоровья: кому следует ограничить употребление продукта.
Сливочное масло — один из самых популярных и вкусных продуктов на нашем столе. Его добавляют в каши, намазывают на хлеб, кладут в выпечку. Но безопасно ли употреблять этот продукт каждый день? Рассказываем, какая польза сливочного масла, какая норма считается безопасной для ежедневного употребления.
Какая польза сливочного масла
Натуральное сливочное масло содержит:
витамины A, D, E и K, которые хорошо усваиваются только с жирами;
линолевую кислоту, она поддерживает работу сердца и укрепляет иммунитет;
полезные насыщенные жиры, которые важны для гормонального баланса;
соединения, являющиеся источником энергии, что очень важно в холодное время года.
В умеренных количествах масло может быть полезным, особенно детям, людям с высокими умственными нагрузками или нуждающимся в дополнительной энергии.
Когда ежедневное употребление масла становится проблемой
Сливочное масло можно есть каждый день, но в разумных пределах. Качественный продукт в правильном количестве будет приносить только пользу. Проблема возникает тогда, когда есть слишком много, потому что сливочное масло на 80% состоит из жиров. Чрезмерное потребление может привести к:
повышение уровня «плохого» холестерина;
риска сердечно-сосудистых заболеваний;
лишний вес и погрузка на печень.
Чтобы не навредить здоровью, нужно есть не больше 20 граммов сливочного масла в день.
Кому следует ограничить употребление сливочного масла
Людям с повышенным холестерином и проблемами сердца.
Тем, кто имеет избыточный вес или нарушение обмена веществ.
При заболеваниях печени и поджелудочной железы.
В таких случаях лучше заменить часть животных жиров растительными — оливковое, льняное и тыквенное масло.