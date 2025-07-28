Можно ли есть сливочное масло каждый день: запомните раз и навсегда

Можно есть сливочное масло каждый день / © unsplash.com

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Сливочное масло — один из самых популярных и вкусных продуктов на нашем столе. Его добавляют в каши, намазывают на хлеб, кладут в выпечку. Но безопасно ли употреблять этот продукт каждый день? Рассказываем, какая польза сливочного масла, какая норма считается безопасной для ежедневного употребления.

Какая польза сливочного масла

Натуральное сливочное масло содержит:

витамины A, D, E и K, которые хорошо усваиваются только с жирами;

линолевую кислоту, она поддерживает работу сердца и укрепляет иммунитет;

полезные насыщенные жиры, которые важны для гормонального баланса;

соединения, являющиеся источником энергии, что очень важно в холодное время года.

В умеренных количествах масло может быть полезным, особенно детям, людям с высокими умственными нагрузками или нуждающимся в дополнительной энергии.

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Когда ежедневное употребление масла становится проблемой

Сливочное масло можно есть каждый день, но в разумных пределах. Качественный продукт в правильном количестве будет приносить только пользу. Проблема возникает тогда, когда есть слишком много, потому что сливочное масло на 80% состоит из жиров. Чрезмерное потребление может привести к:

повышение уровня «плохого» холестерина;

риска сердечно-сосудистых заболеваний;

лишний вес и погрузка на печень.

Чтобы не навредить здоровью, нужно есть не больше 20 граммов сливочного масла в день.

Кому следует ограничить употребление сливочного масла

Людям с повышенным холестерином и проблемами сердца.

Тем, кто имеет избыточный вес или нарушение обмена веществ.

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При заболеваниях печени и поджелудочной железы.

В таких случаях лучше заменить часть животных жиров растительными — оливковое, льняное и тыквенное масло.