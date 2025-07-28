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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
391
Время на прочтение
2 мин

Можно ли есть сливочное масло каждый день: запомните раз и навсегда

Какая польза сливочного масла для здоровья: кому следует ограничить употребление продукта.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Можно ли есть сливочное масло каждый день

Можно есть сливочное масло каждый день / © unsplash.com

Сливочное масло — один из самых популярных и вкусных продуктов на нашем столе. Его добавляют в каши, намазывают на хлеб, кладут в выпечку. Но безопасно ли употреблять этот продукт каждый день? Рассказываем, какая польза сливочного масла, какая норма считается безопасной для ежедневного употребления.

Какая польза сливочного масла

Натуральное сливочное масло содержит:

  • витамины A, D, E и K, которые хорошо усваиваются только с жирами;

  • линолевую кислоту, она поддерживает работу сердца и укрепляет иммунитет;

  • полезные насыщенные жиры, которые важны для гормонального баланса;

  • соединения, являющиеся источником энергии, что очень важно в холодное время года.

В умеренных количествах масло может быть полезным, особенно детям, людям с высокими умственными нагрузками или нуждающимся в дополнительной энергии.

Когда ежедневное употребление масла становится проблемой

Сливочное масло можно есть каждый день, но в разумных пределах. Качественный продукт в правильном количестве будет приносить только пользу. Проблема возникает тогда, когда есть слишком много, потому что сливочное масло на 80% состоит из жиров. Чрезмерное потребление может привести к:

  • повышение уровня «плохого» холестерина;

  • риска сердечно-сосудистых заболеваний;

  • лишний вес и погрузка на печень.

Чтобы не навредить здоровью, нужно есть не больше 20 граммов сливочного масла в день.

Кому следует ограничить употребление сливочного масла

Людям с повышенным холестерином и проблемами сердца.

Тем, кто имеет избыточный вес или нарушение обмена веществ.

При заболеваниях печени и поджелудочной железы.

В таких случаях лучше заменить часть животных жиров растительными — оливковое, льняное и тыквенное масло.

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Дата публикации
Количество просмотров
391
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