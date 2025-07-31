Можно ли употреблять пищу после того, как на нее села муха: объяснение ученых

Муха / © Freepik

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Во время жарких месяцев мухи становятся постоянными «гостями» на кухнях, балконах и во время барбекю. Часто они садятся на продукты, вызывая отвращение, но многие все же съедают такую еду. Однако ученые предупреждают: даже короткий контакт пищи с мухой может иметь последствия.

Об этом сообщило издание livestrong.com.

Как пояснил доцент кафедры городской энтомологии Университета Кентукки Закари ДеВрис, мухи и тараканы относятся к насекомым, которые переносят наибольшее количество патогенов. Они часто контактируют с фекалиями, мусором и гниющими отходами, где могут «подхватить» бактерии, вирусы или паразитов. Эти микроорганизмы остаются на теле, в частности на лапках и брюшке, а затем попадают на пищу при непосредственном прикосновении.

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Более того, мухи не просто ходят по еде — они могут срыгивать ферменты на ее поверхность и даже испражняться, что еще больше повышает риски заражения. Такой механизм питания создает дополнительные риски. Особенно это касается ситуаций, когда насекомое находится на еде длительное время.

Риск заражения зависит от нескольких факторов: с чем до этого контактировала муха, сколько времени она была на пище, как долго еда оставалась открытой, при какой температуре ее хранили. Чем больше времени микроорганизмы имеют для размножения — тем вероятнее, что человек получит пищевое отравление после потребления такого продукта.

Стоит отметить, что для здорового человека короткий контакт с насекомым обычно не является критическим. Однако если муха долго находилась на блюде, а тем более — если пища хранилась при высокой температуре, лучше ее не употреблять. Особенно это важно для людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты советуют во время приготовления пищи и приема пищи на открытом воздухе держать продукты накрытыми, не оставлять остатки на столах и регулярно выбрасывать мусор. Защитные сетки на окнах, чистые мусорные баки и контроль за гигиеной помогут снизить риск попадания насекомых в продукты.

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