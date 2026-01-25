- Дата публикации
Можно ли есть гранат с косточками и что будет потом с вашим кишечником
Мало кому известно, что косточки граната, составляющие почти половину его веса, абсолютно съедобны.
Вопрос о том, стоит есть гранат вместе с косточками, возникает регулярно.
Об этом пишет Southern Living.
Гранат состоит из двух частей: сочной красной оболочки (арил) и семян — твердых или полужестких косточек. Они составляют около половины веса плода — совсем не как, например, у лимона, где семян мало и легко достать.
В этих маленьких зернышках скрыт настоящий коктейль полезных веществ.
Косточки составляют до 20% массы плода. Это плотная волокнистая структура, внутри которой находится сочная часть зерна. В традиционной восточной медицине семена граната применяли в случае проблем с пищеварением, вздутием живота и воспалительными состояниями.
Современные исследования подтверждают: в нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, фенольные соединения и редкая пуниковая кислота, изучаемая в контексте профилактики диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
Распространенный страх о кишечной непроходимости не подтвержден научными данными. Косточки граната мелкие и мягкие, а содержащаяся в них клетчатка, наоборот, чаще способствует регулярному стулу.
Есть гранат с косточками можно. Они не перевариваются полностью, но это не делает их вредными. При отсутствии проблем с пищеварением гранатовые зерна с косточками могут быть полезной частью рациона — при умеренности и хорошем пережевывании.
Сколько зерен можно съедать каждый день
По данным WebMD, оптимальная порция — около половины граната или примерно полстакана зерен. Этого достаточно, чтобы получить все полезные вещества, но не перегрузить желудок и не переборщить с сахаром, ведь семена богаты природным сахаром.
Людям с диабетом перед употреблением граната лучше посоветоваться с лечащим врачом.
