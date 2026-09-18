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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
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Можно ли есть после 18:00: ученые развенчали один из самых популярных мифов

Эксперты отмечают — гораздо важнее, сколько человек съедает в течение всего дня, насколько калорийна пища и сколько энергии он тратит.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Многие люди, желающие иметь хорошую фигуру, уверены, что им нельзя есть после шести часов вечера

Многие люди, желающие иметь хорошую фигуру, уверены, что им нельзя есть после шести часов вечера / © Credits

Популярный совет отказываться от ужина после 18:00 основывается на предположении, что поздняя пища якобы быстрее превращается в жир. Однако время на часах само по себе не определяет, будет ли человек набирать вес.

Об этом пишет издание dailymail.com.

Диетологи и медики советуют завершать последний прием пищи за 2–3 часа до сна. Если вы засыпаете в 23:00, то ужин в 20:00 абсолютно нормальный.

Поэтому универсального запрета «после шести не есть» не существует. Для контроля веса более важны общий рацион, размер порций, состав пищи, физическая активность и собственный режим сна.

Чтобы похудеть, нужно рассчитать свою норму калорийности, вычесть от нее 10% калорий — и вы получите свою суточную калорийность с дефицитом. Если вы будете питаться в дефиците калорий, добавите физическую активность и пересмотрите питание, результат не заставит себя долго ждать.

Ранее мы писали о мифах о диетах и тренировках, которые мешают сбросить вес. Больше об этом читайте в новости.

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