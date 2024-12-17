Можно ли есть шкурку жареной рыбы: это нужно запомнить раз и навсегда

Перед употреблением жареной шкурки рыбы врачи рекомендуют ознакомиться с информацией о ее положительном и негативном влиянии на организм.

Можно ли есть шкурку жареной рыбы: какая ее польза и вред

Этот продукт содержит много полезных веществ жирные кислоты омега-3, витамины A и D, фосфор, кальций и коллаген. Они способствуют укреплению костей и иммунной системы, положительно влияют на здоровье кожи и волос, а также улучшают зрение.

Однако следует помнить, что кожура жареной рыбы также может быть источником канцерогенных веществ – ПАВ, образующихся в процессе жарки. Также она может содержать токсичные вещества, например ртуть и полихлорированные бифенилы, накапливающиеся в рыбьем жире, которыми можно легко отравиться.

К тому же регулярное употребление жареной рыбы с кожурой может привести к развитию онкологии.

Итак, с одной стороны, кожура жареной рыбы – это мощный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3, витаминов и минералов. С другой стороны, в организм вместе с продуктом могут попасть токсины и канцерогенные вещества. И еще следует помнить о высокой калорийности рыбы, которая жарится на большом количестве растительного масла. Что может негативно отразиться на вашей фигуре.

Врачи рекомендуют есть продукт высокого качества и в умеренном количестве, тогда от жареной рыбьей шкурки будет только польза.

Читайте также:

Неожиданный фрукт назван "естественной виагрой": исследование ученых

Названы напитки от хронической усталости: быстро восстанавливают силы и заряжают энергией

Ученые назвали самые главные побочные эффекты от чрезмерного употребления кофе