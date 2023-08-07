Можно ли есть сразу после активных тренировок: советы специалистов

Все, кто хочет иметь стройную фигуру, отличную форму и хорошее самочувствие, соблюдают сбалансированное питание и регулярно посещают спортзал. Чтобы получить лучший результат от тренировок, нужно все учесть до мелочей. Необходимо также знать, какие продукты и когда нужно есть. А от какой еды вообще лучше отказаться. Итак, когда, как и что нужно есть, чтобы получить самые высокие достижения от своих ежедневных усилий – читайте дальше.

Можно ли есть после тренировки?

Даже если вы делаете упражнения для похудения, соблюдаете диету, все равно после тренировки обязательно нужно поесть. Поскольку в процессе активной физической нагрузки организм теряет много энергии, поэтому её запасы необходимо восполнить. Если вы не будете есть, это приведет к полному истощению вашего организма. Специалисты советуют употреблять пищу через 45 минут после тренировки. Также следует помнить, что необходимо соблюдать водный баланс в организме и не допускать обезвоживания. Поскольку при физических нагрузках организм теряет много жидкости. Поэтому рекомендуется пить достаточное количество негазированной воды.

Когда лучше есть: до или после тренировок?

Есть нужно после физической активности через 40-50 минут. Это время нужно организму для того, чтобы он успокоился. Если вы сразу после тренировки приступите к приему пищи, это может угрожать лишними килограммами. Но если очень хочется есть, можно воспользоваться «углеводным окном». Это промежуток времени, когда организм очень быстро сжигает калории. Поэтому если вы в течение 20 минут после тренировки что-нибудь съедите, то вашей стройности ничто не будет угрожать. Но таким приемом пищи лучше не злоупотреблять, чтобы это не превратилось в привычку.

Что нужно есть после тренировки?

Специалисты советуют есть только белки и углеводы. Потому что во время тренировок мышцы разрушаются, поэтому организм пытается восстановить запас мышечных белков. А белковая диета поможет телу быстрее это сделать. Поэтому очень важно, чтобы ежедневное питание содержало достаточное количество белков и углеводов. Следовательно, очень полезными будут такие продукты питания, содержащие углеводы: разнообразные фрукты и овощи, рисовая и овсяная каша, зеленые салаты. Необходимые белковые продукты: красная рыба, яйца, творог, йогурт, мясо курицы и индейки.

Как питаться после тренировок, чтобы похудеть?

Для того чтобы тренировка и правильное питание дали быстрый и лучший результат для вашей фигуры, к приемам пищи стоит отнестись очень серьезно. Особенно следует определить: когда можно есть после тренировки и что именно. Все зависит от того, когда начинается тренировка. Если вы тренируетесь утром или днем, то прием пищи должен быть через полтора-два часа после похода в спортзал. Что нужно есть после тренировки? Лучше отдать предпочтение продуктам, содержащим белки: нежирной рыбе, яйцам, куриному мясу, кисломолочному сыру. В указанный промежуток времени следует воздерживаться от углеводов, потому что они будут нивелировать процесс расщепления жиров. Если у вас по графику вечерние тренировки, тогда лучше вообще не есть, но допускается стакан кефира перед сном.

Как и когда питаться, чтобы нарастить мышечную ткань?

Есть люди, которые ходят тренироваться в спортзал, чтобы нарастить мышцы. После силовых интенсивных упражнений организм в разы больше нуждается в пополнении энергетических запасов. Следовательно, есть следует уже через сорок минут после тренировки. Употреблять нужно продукты, содержащие белки и углеводы, поскольку такой тандем продуктов лучше всего усваивается организмом и способствует восстановлению поврежденной мышечной ткани. В случае если не есть необходимой пищи, то желаемого результата может не быть. Что нужно есть: гречневую и рисовую каши, макароны, хлеб из отрубей, нежирную рыбу и мясо птицы, а также разнообразные фрукты и пить фреши. Следует отказаться от жирной пищи и не пить кофе, поскольку это будет мешать оптимальному усвоению полезных микроэлементов.

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