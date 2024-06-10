Можно ли есть старый картофель, который пророс: врачи дали однозначный ответ

У многих хозяев к началу лета остается старый картофель с ростками, который не спешат выбрасывать до нового урожая.

Наверное, картофель – это любимый овощ для всех украинцев. Ведь из него можно приготовить столько вкуснейших блюд. В конце весны у многих хозяев остается старый картофель, который используют для приготовления блюд, пока не будет нового урожая. Но можно ли употреблять проросший старый картофель, не вредит ли он здоровью? На этот вопрос врачи дают однозначный ответ.

Можно ли употреблять проросший картофель

При длительном хранении, как отмечают эксперты, картофель выделяет токсическое вещество – соланин. Который может стать причиной отравления со следующими симптомами: головные боли, тошнота, рвота и другие желудочно-кишечные расстройства. А если на картофеле уже появились ростки, медики вообще не рекомендуют его употреблять.

Также следует обращать внимание на цвет старого картофеля. Если он имеет зеленоватый оттенок, то количество соланина в нем крайне велико, картофель в таком случае может быть ядовитым. Но даже если он не позеленел, а лежит долгий промежуток времени, то в нем достаточно соланина, чтобы нанести вред здоровью.

Как готовить проросший картофель: важные советы

Впрочем, не всегда старый картофель может быть ядовитым. Если поверхность такого клубня чиста, не зелёного цвета, то его можно использовать для приготовления блюд. Здесь врачи рекомендуют обращать внимание на запах и вкус самого картофеля, если они настораживают, лучше выбросить такие овощи.

Старый картофель нужно хорошо почистить, глазки необходимо полностью удалить, тщательно промыть и только тогда готовить. Нельзя варить из старых клубней картофель в мундире и готовить картофель по-крестьянски.

Чтобы полностью нейтрализовать соланин, в блюда со старым картофелем следует добавлять чеснок, сметану, капусту, разнообразные приправы и зелень. Эти продукты полностью нивелируют токсическое вещество, поэтому старый картофель будет безопасен для здоровья.

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