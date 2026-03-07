Можно ли есть сырую свеклу

Свекла

Свекла имеет много преимуществ — она содержит антиоксиданты, клетчатку, нитраты, витамины и минералы.

Варка, жарка и запекание — одни из самых распространенных способов приготовления свеклы, но ее также можно готовить на пару, мариновать или запекать в микроволновке. Есть сырую свеклу не просто можно, это даже полезнее.

Прежде всего в сырой свекле хранится больше питательных веществ и витаминов. Кроме того, именно сырую свеклу рекомендуют отдавать предпочтение в случае сахарного диабета.

Какая польза свеклы для организма

Кроме белков, жиров, углеводов и клетчатки, которые обеспечивают энергией и способствуют здоровому пищеварению, этот корнеплод содержит:

Фолаты — участвуют в создании новых клеток, влияют на процесс обмена веществ и гормональный фон.

Витамин С — повышает иммунитет, необходимый для регенерирования тканей, углеводного обмена и процесса свертывания крови.

Витамин В6 — влияет на обмен веществ, помогая расщеплять аминокислоты.

Железо необходимо для работы щитовидной железы и эндокринной системы, нормализует уровень гемоглобина, который транспортирует кислород организмом.

Марганец — очень важный элемент для здоровой нервной системы и работы сердца.

Медь — участвует в белковом обмене и других процессах в организме.

Калий — регулирует работу сердца, мышц и нервной системы.

Магний — регулирует кровяное давление, имеет антиспазматический эффект, активирует ферменты и влияет на уровень холестерина.

Употребление свеклы может помочь в регулировании гормонального фона и укрепить иммунную систему.

Хотя сырая свекла имеет много преимуществ, людям, имеющим проблемы с почками, следует есть ее в умеренных количествах. Это потому, что свекла содержит многие оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках, согласно данным Кливлендской клиники. Не следует злоупотреблять и свекольным соком — встречаются индивидуальные реакции с расстройством желудка. Лучше протестировать реакцию вашего организма, «продегустировав» небольшую порцию.

