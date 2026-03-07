- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли есть сырую свеклу
Хотя в основном в рецептах предлагают запекать или отваривать этот корнеплод, употребление свеклы в сыром виде имеет свои преимущества.
Свекла имеет много преимуществ — она содержит антиоксиданты, клетчатку, нитраты, витамины и минералы.
Варка, жарка и запекание — одни из самых распространенных способов приготовления свеклы, но ее также можно готовить на пару, мариновать или запекать в микроволновке. Есть сырую свеклу не просто можно, это даже полезнее.
Прежде всего в сырой свекле хранится больше питательных веществ и витаминов. Кроме того, именно сырую свеклу рекомендуют отдавать предпочтение в случае сахарного диабета.
Какая польза свеклы для организма
Кроме белков, жиров, углеводов и клетчатки, которые обеспечивают энергией и способствуют здоровому пищеварению, этот корнеплод содержит:
Фолаты — участвуют в создании новых клеток, влияют на процесс обмена веществ и гормональный фон.
Витамин С — повышает иммунитет, необходимый для регенерирования тканей, углеводного обмена и процесса свертывания крови.
Витамин В6 — влияет на обмен веществ, помогая расщеплять аминокислоты.
Железо необходимо для работы щитовидной железы и эндокринной системы, нормализует уровень гемоглобина, который транспортирует кислород организмом.
Марганец — очень важный элемент для здоровой нервной системы и работы сердца.
Медь — участвует в белковом обмене и других процессах в организме.
Калий — регулирует работу сердца, мышц и нервной системы.
Магний — регулирует кровяное давление, имеет антиспазматический эффект, активирует ферменты и влияет на уровень холестерина.
Употребление свеклы может помочь в регулировании гормонального фона и укрепить иммунную систему.
Хотя сырая свекла имеет много преимуществ, людям, имеющим проблемы с почками, следует есть ее в умеренных количествах. Это потому, что свекла содержит многие оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках, согласно данным Кливлендской клиники. Не следует злоупотреблять и свекольным соком — встречаются индивидуальные реакции с расстройством желудка. Лучше протестировать реакцию вашего организма, «продегустировав» небольшую порцию.
Раньше мы писали, как сварить свеклу в микроволновке за 10 минут. Больше об этом читаете в новости.