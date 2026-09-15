Можно ли есть зеленые бананы: ответ может удивить

Чем полезны зеленые бананы и кому их лучше не есть / © Associated Press

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Зелёные бананы не обязательно оставлять дозревать — их можно есть и незрелыми. Более того, именно на этом этапе плоды содержат больше резистентного крахмала и клетчатки и меньше сахара, чем привычные желтые бананы.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

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Исследования связывают употребление зеленых бананов, в частности муки из них, с лучшим ощущением сытости и рядом других эффектов. Среди них — улучшение чувствительности к инсулину у людей с диабетом 2 типа и ожирением, уменьшение воспаления у людей с избыточным весом, а также помощь при хронической диарее и запорах у детей.

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Что происходит с бананом во время созревания

Одно из главных отличий между зелеными и спелыми плодами — состав углеводов. Пока банан остается зеленым, в нём сохраняется значительное количество резистентного крахмала. Это вещество действует подобно клетчатке и способствует поддержанию здоровья кишечника.

Когда плод созревает, часть этого крахмала превращается в сахар. Именно поэтому желтый банан становится мягче и слаще, а зеленый содержит больше крахмала и клетчатки.

Разница может быть существенной. На 100 г продукта в незрелом банане примерно на 14 г больше клетчатки и на 9,3 г больше резистентного крахмала по сравнению со зрелым.

Сахара, напротив, в зеленом плоде примерно на 5 г меньше на каждые 100 г. Отличается и гликемический индекс: для зеленого банана он составляет около 30, а для спелого — 51.

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Как есть зеленые бананы

Из-за более плотной текстуры и менее сладкого вкуса незрелые бананы могут нравиться не всем в сыром виде. В то же время их можно тонко нарезать и добавлять в салаты, отваривать и разминать как картофель, добавлять в овсянку, обжаривать со специями и луком или готовить на сковороде.

В то же время необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как различные способы приготовления влияют на потенциальные полезные свойства зеленых бананов.

Кроме того, исследователи изучают муку из зелёных бананов, которую получают после сушки и измельчения плодов. Согласно приведённым данным, она примерно на 74% состоит из резистентного крахмала.

Кому следует быть осторожным

Зеленые бананы в целом считаются безопасными, однако у некоторых людей они могут вызвать расстройство желудка или запор. Такая реакция возможна, в частности, из-за резкого увеличения количества клетчатки в рационе. Поэтому вводить этот продукт в меню рекомендуется постепенно.

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Людям с аллергией на латекс также следует избегать бананов из-за возможного латекс-фруктового синдрома. Из-за сходства определенных белков аллергическая реакция на бананы может возникать примерно у 30–50% людей с аллергией на латекс.

Напомним, ранее мы сообщали, какие пять продуктов регулярно появляются на столе у людей, доживающих до 100 лет.

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