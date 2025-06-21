Можно ли купаться в открытых водоемах: какие инфекции угрожают и как уберечься

Купаться запрещено

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С приходом лета многие стараются освежиться в природных водоемах, но обманчивая прохлада рек, озер и прудов может скрывать неожиданные опасности. Даже зрительно чистая вода нередко становится средой для размножения вредных бактерий и опасных паразитов.

В отличие от бассейнов открытые водоемы не проходят фильтрацию или дезинфекцию. Это создает идеальные условия для развития патогенных микроорганизмов, способных вызвать серьезные болезни. Особенно высок риск подхватить инфекцию у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Как купаться безопасно, пишет 24 Канал.

Что можно «подхватить» в открытой воде

Заражение чаще случается, если вода попадает в организм через рот, глаза или открытые раны. Например, в пресной воде часто встречаются лептоспиры — бактерии, которые провоцируют лептоспироз. В 2024 году во Львовской области из-за этого заболевания госпитализировали 16-летнего парня — инфекция проникла через царапины после купания в реке.

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Еще одна угроза — вибрионы. Они способны вызвать тяжелые инфекции, которые лечатся только антибиотиками. Такие бактерии обитают преимущественно в солоноватой воде. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году они обнаруживались в водоемах юга Украины.

Не менее опасны и паразиты. Лямблии, вызывающие желудочные расстройства, можно выпить вместе с водой. А смертельно опасная амеба Naegleria fowleri способна вызвать воспаление мозга. Хотя в Украине таких случаев пока не фиксировали, из-за изменения климата география этого паразита расширяется.

Как выбрать безопасное место для купания

Полностью проверить воду в природном водоеме — нереально, но даже визуальная оценка поможет избежать проблем. К примеру, если водоем имеет неприятный запах, пену или странный налет на поверхности — такие водоемы непригодны для купания. Также не стоит купаться после сильных дождей или в стоячих водоемах, в том числе прудах.

Советы по безопасному купанию

Избегайте плавания с открытыми порезами;

не глотайте воду и не допускайте ее попадания в нос;

после купания тщательно мойте руки;

не ныряйте — лучше держите голову над водой.

Раньше мы писали о том, можно ли купаться в бассейне или водоеме женщинам, кормящим грудью.

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