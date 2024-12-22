Можно ли мыться при повышенной температуре: это обязательно нужно знать каждому

Наверное, многим интересен ответ на этот вопрос. Потому что в интернете можно встретить кучу мнений о том, можно ли мыться, когда есть температура. Итак, рассказываем, можно ли мыться, если повышена температура тела.

Если высокая температура, можно ли принимать ванну

Медики рекомендуют отказаться от приема ванны, если вы болеете и у вас температура выше 38 градусов. Так как горячая вода может ее еще больше повысить. При сильной слабости и ознобе лучше отложить все водные процедуры, пока не улучшится общее состояние здоровья.

Можно ли принимать душ, если есть температура? Если мыться теплой водой, то это поможет снять ломоту в теле, потому что мышцы будут расслабляться. К тому же, прохладная вода поможет снизить температуру на несколько градусов. Раньше врачи прописывали ванны со льдом, чтобы сбивать высокую температуру.

Теплый душ крайне полезен во время простуды, ведь происходит обильное потоотделение. Однако после душа рекомендуется сразу высушивать волосы, одевать тёплую одежду и пить горячий чай.

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