Можно ли обгореть в воде: ответ, который удивит многих

Солнечный ожог / © Фото из открытых источников

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Многие люди считают, что во время купания риск получить солнечный ожог значительно меньше. Однако вода не защищает кожу от ультрафиолетового излучения, а ощущение прохлады лишь создает ложное впечатление безопасности.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь воду, поэтому во время плавания, отдыха на надувном матрасе или пребывания на мелководье кожа продолжает подвергаться их воздействию. Поскольку вода охлаждает тело, человек часто не замечает, как обгорает, а покраснение проявляется лишь через несколько часов.

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К тому же поверхность воды отражает часть солнечных лучей, из-за чего отдельные участки тела, в частности плечи, нос и подбородок, могут получать ещё большую дозу ультрафиолета.

Эксперты также предупреждают, что пасмурная погода не гарантирует защиты. Значительная часть ультрафиолетового излучения проникает сквозь облака, поэтому солнечный ожог можно получить даже при отсутствии яркого солнца.

Для защиты рекомендуется использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не ниже 30, а лучше — SPF 50. Средство желательно наносить на сухую кожу ещё до выхода на солнце, чтобы оно успело впитаться. При этом даже водостойкий крем не обеспечивает защиту на весь день. После длительного купания, вытирания полотенцем или сильного потоотделения его нужно наносить повторно. В целом специалисты советуют обновлять солнцезащитное средство каждые два часа.

Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение обычно наблюдается в период с 11:00 до 15:00. Если есть возможность, в это время следует находиться в тени или пользоваться зонтиком, шляпой и одеждой с защитой от ультрафиолета.

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Эксперты отмечают, что защита от солнца важна не только для предотвращения ожогов. Регулярное чрезмерное воздействие ультрафиолета может ускорять старение кожи, способствовать появлению пигментных пятен и в долгосрочной перспективе повышать риск развития рака кожи. Именно поэтому даже во время отдыха в воде не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами.

Напомним, что неправильное использование солнцезащитного крема может существенно снизить его эффективность. Дерматологи объяснили, когда именно нужно наносить средство с SPF перед выходом на солнце, а также назвали самые распространенные ошибки, из-за которых кожа остается недостаточно защищенной.

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