Можно ли "отоспаться" на выходных: врач объяснил, как восстановиться после тяжелой ночи

Во время войны украинцы постоянно сталкиваются с ночными атаками и отсутствием сна. Это очень вредно для здоровья и влияет на весь организм. Можно ли отоспаться во время войны и что действительно поможет восстановить силы — рассказал врач-сомнолог, кардиолог Юрий Погорецкий.

Можно ли хотя бы частично компенсировать недосып? Об этом рассказали в эфире Киев24.

Можно ли выспаться во время войны: как восстановить баланс сил после шумной ночи

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог и кардиолог Юрий Погорецкий рассказал, как компенсировать недостаток сна во время войны. Прежде всего специалист посоветовал украинцам досыпать лишний час-два в течение выходных или в свободное время.

«Досыпайте лишний час-два на выходных — это положительно влияет на восстановление организма», — поделился врач.

Если времени на сон нет, во время рабочего дня устройте себе хоть какой-нибудь отдых.

Также врач посоветовал метод «микросна»: 10–15 минут засыпания и 30 минут полноценного сна. По его словам, этот способ может повысить продуктивность работы на 50%.

Эти способы подходят не только для условий войны, но и в случаях, когда люди работают ночью или имеют проблемы со сном из-за работы.

Врач-сомнолог посоветовал руководителям предприятий обустраивать спальные места в офисах, чтобы люди после бессонной ночи могли хоть немного отдохнуть и набраться сил.

Как еще можно компенсировать недосып

Сон на выходных может действительно немного компенсировать недосып за неделю. Однако не стоит спать целый день. Это наоборот навредит здоровью.

Чтобы получить качественный сон и проснуться с энергией, нужно проспать 7-9 часов. Также меньшие риски для здоровья имеют те, у кого регулярный график сна — гораздо важнее укладываться спать и просыпаться в одинаковое время.

Одной из самых полезных привычек является подъем после первого будильника. Те, кто откладывает будильник по несколько раз, могут чувствовать сонную инерцию — еще большее желание спать и тяжелое пробуждение.

Спать нужно в прохладной спальне. Перед сном ограничивайте использование телефонов, телевизоров и других гаджетов с синим светом. Мы рассказывали, во сколько лучше всего ложиться спать.