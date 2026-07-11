Можно ли пить алкоголь в жару: эксперты дали важное предупреждение

Алкоголь / © Associated Press

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В жаркую погоду даже небольшое количество алкоголя может значительно сильнее влиять на организм. Врачи предупреждают, что это повышает риск обезвоживания, теплового истощения и обморока.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

В сильную жару организм охлаждается благодаря активному потоотделению, из-за чего быстро теряет воду и минералы. Алкоголь только усиливает этот процесс, ведь обладает мочегонным эффектом и способствует еще большей потере жидкости.

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Кроме того, спиртные напитки расширяют сосуды, поэтому человек может почувствовать кратковременное облегчение. На самом же деле это нарушает естественную терморегуляцию организма и увеличивает риск перегрева.

Специалисты отмечают, что даже один бокал пива, вина или коктейля может отрицательно сказаться на самочувствии, если человек долгое время находился на солнце, мало пил воды или занимался физической активностью.

Особенно внимательными следует быть пожилым людям, беременным женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, а также тем, кто принимает препараты для снижения артериального давления или мочегонные средства.

Какие симптомы свидетельствуют об опасности

Медики советуют немедленно прекратить употребление алкоголя и перейти в прохладное место, если появились сильная жажда, головные боли, головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение или спутанность сознания.

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В тяжелых случаях возможны обмороки и тепловое истощение, требующие неотложной медицинской помощи.

Эксперты рекомендуют в жаркие дни максимально ограничить употребление алкоголя или вообще отказаться от него. Если же этого избежать невозможно, следует пить достаточно воды, не употреблять спиртное натощак, находиться в тени и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

По мнению медиков, лучшим способом уберечь здоровье во время жары остается умеренность, достаточное количество жидкости и внимательное отношение к сигналам собственного организма.

Напомним, сочетание алкоголя с антидепрессантами нивелирует эффект лечения, поскольку спиртное действует как депрессант и нарушает химический баланс мозга. Оно также усугубляет качество сна, подавляя REM-фазу. Врач Дэвид Стрим советует полностью отказаться от алкоголя в начале терапии (первые 4-6 недель), а в дальнейшем употреблять его крайне редко.

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