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Можно ли пить чай сразу после еды: ответ вас непременно удивит

Можно ли пить чай сразу после еды: ответ вас непременно удивит

Можно ли пить чай после еды / Фото: Freepik

Многие убеждены, что пить чай после приема пищи вредно для желудка, но это не совсем так.

Традиционно после обеда или ужина многие пьют чай, однако существует мнение, что этого делать не стоит. Вот что говорят об этом врачи.

Можно ли пить чай после еды: ответ врачей

Бытует мнение, что выпитый чай после еды осложняет процессы пищеварения, так как разбавляет желудочный сок. Однако научного подтверждения этой гипотезы нет. Поэтому выпитый чай после еды никакого вреда для пищеварения не несет.

Однако следует знать, что черный чай включает в себя дубильные вещества, ухудшающие усвоение железа. Потому после еды лучше пить зеленый либо травяной чай.

А что действительно вредно, это заменять чаем полноценный прием пищи. В этом случае напиток может спровоцировать развитие желудочных заболеваний – гастрит, язву и панкреатит.

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