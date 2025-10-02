- Дата публикации
Можно ли пить кофе на голодный желудок: ответ врачей
Медики объяснили, почему кофе на голодный желудок может вызвать проблемы с пищеварением, и назвали оптимальное время для его употребления.
Врачи предупреждают: утренний кофе на голодный желудок может навредить здоровью. Употребление напитка натощак способно вызвать проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой и нервной системами.
Чем опасен кофе без еды
В первую очередь под угрозой оказывается желудок. Медики отмечают, что кофе натощак может стать причиной изжоги, тошноты, гастрита или даже язвы. Для тех, кто уже испытывает проблемы с пищеварительной системой, даже небольшая чашка напитка способна усилить симптомы.
Когда пить кофе правильно
Специалисты советуют употреблять кофе только после полноценного завтрака. Лучше всего делать это через полчаса-час после еды. Тогда напиток не повредит организму и принесет больше пользы.
Оптимальное время для кофе
Наиболее полезно утреннее потребление — с 9:30 до 11:30. В этот период в организме снижается уровень кортизола и кофе помогает его повысить, даря бодрость.
Почему не стоит пить кофе вечером
Эксперты предостерегают: после 16:00 кофе лучше не употреблять. Она может перебудить нервную систему и стать причиной бессонницы. Рекомендуется делать последний глоток напитка не менее 4 часов до сна.
