Можно ли пить кофе на голодный желудок: ответ врачей

Врачи предупреждают: утренний кофе на голодный желудок может навредить здоровью. Употребление напитка натощак способно вызвать проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой и нервной системами.

Чем опасен кофе без еды

В первую очередь под угрозой оказывается желудок. Медики отмечают, что кофе натощак может стать причиной изжоги, тошноты, гастрита или даже язвы. Для тех, кто уже испытывает проблемы с пищеварительной системой, даже небольшая чашка напитка способна усилить симптомы.

Когда пить кофе правильно

Специалисты советуют употреблять кофе только после полноценного завтрака. Лучше всего делать это через полчаса-час после еды. Тогда напиток не повредит организму и принесет больше пользы.

Оптимальное время для кофе

Наиболее полезно утреннее потребление — с 9:30 до 11:30. В этот период в организме снижается уровень кортизола и кофе помогает его повысить, даря бодрость.

Почему не стоит пить кофе вечером

Эксперты предостерегают: после 16:00 кофе лучше не употреблять. Она может перебудить нервную систему и стать причиной бессонницы. Рекомендуется делать последний глоток напитка не менее 4 часов до сна.

