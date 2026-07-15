Можно ли пить кофе натощак по утрам: нутрициолог дал окончательный ответ

Нутрициолог рассказал, можно ли пить кофе натощак / © Pixabay

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Среди сторонников здорового образа жизни до сих пор ведутся жаркие споры о том, можно ли начинать день с чашечки кофе натощак. Многие убеждены, что этот ритуал вредит желудку, сгущает кровь и обезвоживает организм.

Известный украинский нутрициолог Виктор Мандзяк развенчал эти популярные страшилки и объяснил, почему не стоит отказываться от утреннего удовольствия.

По словам эксперта, статистика свидетельствует об обратном: у людей, выпивающих около четырёх чашек кофе в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний даже ниже. При этом большинство из них, скорее всего, пьют кофе именно натощак. Эксперт отмечает, что естественное ночное испарение влаги — это нормальный физиологический процесс, ведь люди — дневные существа и ночью не пьют воду, поэтому к утру кровь действительно становится немного гуще.

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Многим трудно просыпаться по утрам, но нутрициолог уверяет, что проблема вовсе не в кофе или «загустении» крови. Это обычный процесс перехода млекопитающих из состояния сна в активную фазу.

«В организме содержится 50 литров воды, кофе не может вывести из вашего организма последние капли воды — и вопрос в том, выводит ли он её вообще», — отмечает специалист.

Он ссылается на научное исследование 2016 года, которое доказало, что кофе увлажняет организм не хуже, чем обычная вода. Утверждение о сильном мочегонном эффекте этого напитка также оказалось значительно преувеличенным.

Нутрициолог объясняет, что этот эффект незначителен и заметен лишь при очень высоких дозах кофеина. К тому же у людей, регулярно употребляющих кофе, со временем развивается толерантность к его мочегонному действию.

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«Кофе, выпитый утром натощак, практически не выводит воду из организма. Наоборот, учитывая, что кофе мы так или иначе пьем с водой, он гидратирует организм, а не забирает влагу», — подчеркивает Виктор Мандзяк.

Поэтому специалист призывает не навязывать себе вымышленных ограничений и начинать утро так, как удобно именно вам.

«Хотите, любите выпивать утром стакан воды натощак — пожалуйста, пейте. Не хотите — выпейте кофе. Выпили кофе — идете едите, запиваете водой, чаем или чем там любите, — живите своей жизнью», — подытожил эксперт.

Ранее ТСН.ua писал о том, как один неожиданный ингредиент может улучшить вкус кофе.

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В то же время, эксперты говорят, что если пить кофе в первой половине дня (до полудня), это даже снижает риск умереть от болезней сердца. Однако во второй половине дня с ней следует быть осторожнее — специалисты советуют выпивать последнюю чашку по меньшей мере за 6–8 часов до того, как будете ложиться спать, чтобы не испортить себе сон.

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