- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 588
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли пить кофе натощак по утрам: нутрициолог дал окончательный ответ
Специалист по здоровому питанию Виктор Мандзяк развеял мифы об опасности кофе натощак и, опираясь на научные исследования, доказал, что он насыщает организм влагой не хуже, чем вода.
Среди сторонников здорового образа жизни до сих пор ведутся жаркие споры о том, можно ли начинать день с чашечки кофе натощак. Многие убеждены, что этот ритуал вредит желудку, сгущает кровь и обезвоживает организм.
Известный украинский нутрициолог Виктор Мандзяк развенчал эти популярные страшилки и объяснил, почему не стоит отказываться от утреннего удовольствия.
По словам эксперта, статистика свидетельствует об обратном: у людей, выпивающих около четырёх чашек кофе в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний даже ниже. При этом большинство из них, скорее всего, пьют кофе именно натощак. Эксперт отмечает, что естественное ночное испарение влаги — это нормальный физиологический процесс, ведь люди — дневные существа и ночью не пьют воду, поэтому к утру кровь действительно становится немного гуще.
Многим трудно просыпаться по утрам, но нутрициолог уверяет, что проблема вовсе не в кофе или «загустении» крови. Это обычный процесс перехода млекопитающих из состояния сна в активную фазу.
«В организме содержится 50 литров воды, кофе не может вывести из вашего организма последние капли воды — и вопрос в том, выводит ли он её вообще», — отмечает специалист.
Он ссылается на научное исследование 2016 года, которое доказало, что кофе увлажняет организм не хуже, чем обычная вода. Утверждение о сильном мочегонном эффекте этого напитка также оказалось значительно преувеличенным.
Нутрициолог объясняет, что этот эффект незначителен и заметен лишь при очень высоких дозах кофеина. К тому же у людей, регулярно употребляющих кофе, со временем развивается толерантность к его мочегонному действию.
«Кофе, выпитый утром натощак, практически не выводит воду из организма. Наоборот, учитывая, что кофе мы так или иначе пьем с водой, он гидратирует организм, а не забирает влагу», — подчеркивает Виктор Мандзяк.
Поэтому специалист призывает не навязывать себе вымышленных ограничений и начинать утро так, как удобно именно вам.
«Хотите, любите выпивать утром стакан воды натощак — пожалуйста, пейте. Не хотите — выпейте кофе. Выпили кофе — идете едите, запиваете водой, чаем или чем там любите, — живите своей жизнью», — подытожил эксперт.
Ранее ТСН.ua писал о том, как один неожиданный ингредиент может улучшить вкус кофе.
В то же время, эксперты говорят, что если пить кофе в первой половине дня (до полудня), это даже снижает риск умереть от болезней сердца. Однако во второй половине дня с ней следует быть осторожнее — специалисты советуют выпивать последнюю чашку по меньшей мере за 6–8 часов до того, как будете ложиться спать, чтобы не испортить себе сон.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.