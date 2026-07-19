Можно ли пить таблетки от давления с рыбьим жиром: что говорят врачи

Рыбий жир и таблетки от давления / © Unsplash

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Рыбий жир очень полезен для нашего здоровья, поэтому многие люди употребляют эту добавку каждый день или добавляют жирную рыбу в свой ежедневный рацион. Но следует знать о влиянии рыбьего жира на таблетки от давления. Кому может быть опасно принимать рыбий жир вместе с таблетками против высокого давления?

Об этом пишет Health.com.

Можно ли пить рыбий жир вместе с таблетками против давления

Употребление рыбьего жира вместе с лекарствами против артериальной гипертензии в целом является безопасным, но превышение рекомендуемых доз может спровоцировать резкое и опасное падение давления. Об этом свидетельствуют результаты медицинских исследований и рекомендации специалистов.

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Рыбий жир, являющийся источником омега-3 жирных кислот, обеспечивает умеренное снижение артериального давления благодаря способности расширять сосуды. Это упрощает работу сердца. В то же время сочетание биодобавок с гипотензивными препаратами усиливает этот эффект.

Если терапия проходит без медицинского наблюдения, или пациент принимает более 3 г рыбьего жира в день, риск критического падения давления существенно возрастает.

Медицинская практика показывает, что прямое взаимодействие между рыбьим жиром и медикаментами от давления пока не зафиксировано, однако их общий кумулятивный эффект требует контроля.

По данным исследования Американской ассоциации сердца (AHA), ежедневный прием около 3 г рыбьего жира приводит к умеренному снижению давления: систолического — в среднем на 3 мм рт. ст., а диастолического — примерно на 1,5 мм рт. ст.

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При увеличении дозировки фиксируется значительное падение показателей. В частности, у пациентов с гипертонией, потреблявших до 5 граммов рыбьего жира в сутки, систолическое давление снижалось почти на 4 мм рт. ст.

Медики предупреждают: если на фоне одновременного приема препаратов и омега-3 появляются головокружение, слабость или обморок, это может свидетельствовать о чрезмерном снижении давления. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу для коррекции дозы лекарства.

Чтобы избежать осложнений, специалисты рекомендуют непрерывно контролировать уровень артериального давления, ограничить дозировку рыбьего жира в капсулах до 3 граммов в сутки или менее и рассмотреть возможность замены омега-3 в капсулах жирной рыбой.

Отдельно медики советуют консультироваться с врачами, если у вас есть аллергия на рыбу или морепродукты.

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Полезен ли рыбий жир: ответ врача

Напомним, вся рыба является ценным источником белка и минералов, но именно жирные сорта содержат жирные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление в организме, защищают кровеносные сосуды и существенно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Лучше всего получать эти вещества естественным путем, потребляя жирную рыбу — лосось, сардину, скумбрию, сельдь по крайней мере 2-3 раза в неделю. Хотя некоторые виды рыбы могут содержать ртуть, польза от ее включения в здоровый рацион обычно превышает потенциальные риски от загрязнения.

По словам врача Екатерины Толстиковой, употребление рыбы более эффективно для сердца, чем прием биодобавок. Растительные источники омега-3 имеют другой состав и не снабжают организм необходимым количеством полезных элементов.

Дополнительный прием рыбьего жира в капсулах целесообразен только при условии подтвержденного анализами снижения индекса омега в организме и только по назначению врача на основе жалоб и анамнеза.

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