Можно ли пить травяной чай каждый день: эксперты дали неожиданный ответ о пользе напитка

Травяной чай кажется самым полезным напитком — без кофеина, ароматный и натуральный. Многие заменяют им обычный черный или зеленый чай, полагая, что вреда не будет. Но врачи предупреждают: даже природные средства имеют свой предел. Регулярное употребление трав может как поддержать организм, так и вызвать нежелательные последствия.

Когда травяной чай действительно полезен

В умеренном количестве травяные чаи — это источник антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Они помогают снять напряжение, улучшают сон, пищеварение и укрепляют иммунитет.

Полезно пить ежедневно, но не больше 2 чашек:

Мяту — успокаивает нервную систему, облегчает пищеварение.

Мелисса — помогает при стрессе, улучшает сон.

Шиповник — укрепляет иммунитет, богатый витамином С.

Иван-чай — тонизирует, не повышает давление, поддерживает работу желудка.

Ромашку — уменьшает воспаление, способствует здоровью кожи.

Такие напитки можно пить курсами по 2-3 недели, делая перерыв, чтобы организм не привык.

Какие травяные чаи не стоит пить каждый день, потому что это может навредить здоровью

Даже полезные травы содержат биологически активные вещества, которые избыточно способны вызвать обратный эффект.

Не стоит пить каждый день:

Зверобой может снижать эффективность некоторых лекарств, повышает чувствительность к солнцу.

Лакрицу — задерживает жидкость, повышает давление.

Гибискус (каркаде) — при гипотонии может вызвать головокружение.

Полынь, шалфей, чабрец — в больших количествах раздражают слизистую желудка.

Такие чаи следует пить курсами по 7-10 дней, только при необходимости или по рекомендации врача.