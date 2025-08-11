- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении: это обязательно нужно знать гипертоникам
Зеленый чай считается одним из самых полезных напитков, ведь содержит антиоксиданты, витамины и микроэлементы, поддерживающие крепость здоровья. Однако людям с повышенным давлением важно знать, как он влияет на организм, чтобы потом не иметь проблем.
Зеленый чай обладает мягким тонизирующим эффектом благодаря содержанию кофеина. В небольших количествах он может улучшить кровообращение и расширить сосуды, что иногда способствует кратковременному понижению давления. Но при чрезмерном употреблении напиток способен, напротив, вызвать повышение АД и ускорение сердцебиения. Врачи рекомендуют гипертоникам не отказываться от зеленого чая, но ограничить употребление до 1-2 чашек в день и пить не слишком крепкий. Также следует избегать употребления напитка перед сном, чтобы не нарушать работу сердечно-сосудистой системы и качество сна.
Какая польза зеленого чая для сердца и сосудов
Зеленый чай содержит полифенольные соединения — катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом, укрепляют стенки сосудов и уменьшают риск образования бляшек в артериях. Умеренное употребление этого напитка может:
поддерживать упругость сосудов;
улучшать кровоток;
снижать уровень «плохого» холестерина;
способствовать профилактике атеросклероза.
Однако важно помнить, что эти полезные свойства проявляются только при умеренном употреблении, ведь избыток кофеина может дать обратный эффект.
Как правильно заваривать зеленый чай для контроля давления
Чтобы уменьшить влияние кофеина и одновременно сохранить пользу напитка, соблюдайте несколько правил заваривания.
Используйте не кипяток, а воду температурой 75-85°C, так что напиток будет более мягким и менее насыщенным.
Время настаивания — 1-2 минуты. Более длинное заваривание делает чай крепче, что нежелательно при гипертонии.
Не добавляйте много сахара, лучше заменить медом или пить вообще без подсластителей.
Выбирайте качественный листовой чай, ведь пакетированный часто содержит пыль и сырье низкого качества с высшим содержанием кофеина.