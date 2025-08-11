Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении: это обязательно нужно знать гипертоникам

Можно ли пить зеленый чай гипертоникам

Реклама

Зеленый чай обладает мягким тонизирующим эффектом благодаря содержанию кофеина. В небольших количествах он может улучшить кровообращение и расширить сосуды, что иногда способствует кратковременному понижению давления. Но при чрезмерном употреблении напиток способен, напротив, вызвать повышение АД и ускорение сердцебиения. Врачи рекомендуют гипертоникам не отказываться от зеленого чая, но ограничить употребление до 1-2 чашек в день и пить не слишком крепкий. Также следует избегать употребления напитка перед сном, чтобы не нарушать работу сердечно-сосудистой системы и качество сна.

Какая польза зеленого чая для сердца и сосудов

Зеленый чай содержит полифенольные соединения — катехины, которые помогают бороться с окислительным стрессом, укрепляют стенки сосудов и уменьшают риск образования бляшек в артериях. Умеренное употребление этого напитка может:

поддерживать упругость сосудов;

улучшать кровоток;

снижать уровень «плохого» холестерина;

способствовать профилактике атеросклероза.

Однако важно помнить, что эти полезные свойства проявляются только при умеренном употреблении, ведь избыток кофеина может дать обратный эффект.

Реклама

Как правильно заваривать зеленый чай для контроля давления

Чтобы уменьшить влияние кофеина и одновременно сохранить пользу напитка, соблюдайте несколько правил заваривания.