Можно ли получить медицинскую помощь по месту жительства и без переподписания декларации – в Минздраве объяснили

Внутри перемещенные лица имеют право получать медицинскую помощь там, где они живут во время войны.

Внутри перемещенные лица имеют право получать медицинскую помощь по месту жительства без переподписания декларации с семейным врачом.

Об этом сообщили в Минздраве.

Как получить прививку по месту жительства

Для того чтобы вакцинироваться нужно обратиться в ближайшую поликлинику к любому врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь. Это могут быть терапевт, педиатр или семейный врач.

Для подписания декларации иметь место регистрации в этом же населенном пункте не требуется и подписание декларации с этим врачом тоже излишне.

Медик выпишет направление на прививку.

Вакцинация по календарю профилактических прививок и в учреждении, имеющем договор с НСЗУ, будет бесплатной.

Календарь прививок Минздрава

Если вы хотите сделать рекомендованную прививку, которой нет в Национальном календаре, вам нужно будет приобрести вакцину в медучреждении или купить ее в аптеке.

Совершенно бесплатно можно вакцинироваться против COVID-19. Для этого необходимо обратиться в ближайший центр или пункт вакцинации ( адреса и контакты ).

Если в медицинском заведении вам отказывают в прививке или других услугах – обратитесь с официальной жалобой к главному врачу (медицинскому директору).

Напомним также о прививках подростков. Следует соблюдать 14-дневный интервал между вакцинацией против COVID-19 и прививками против других болезней.

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