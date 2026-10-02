Можно ли приучить волосы меньше жирнеть: что будет, если редко мыть голову

Что будет, если редко мыть голову / © Unsplash

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Если вы тоже слышали тезис о том, что чем реже мыть голову, тем меньше она пачкается, стоит узнать еще и о том, что будет, если редко мыть волосы. Слишком большие перерывы в мытье волос еще больше могут навредить, чем мытье головы каждый день.

Об этом рассказывает Egészség Kalauz.

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Что будет, если редко мыть голову

Большие перерывы между мытьем головы могут привести к накоплению кожного сала, отмерших клеток и остатков косметики. От этого у вас могут появиться перхоть, зуд и воспаление.

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Универсального графика мытья головы не существует. Потребность в мытье кожи головы у каждого индивидуальна. Все зависит от интенсивности работы сальных желез, типа волос, возраста, уровня физической активности и косметических средств, которыми вы пользуетесь.

Например, вьющиеся, толстые или сухие волосы нуждаются в процедурах реже, чем тонкие, которые быстро жирнеют.

Популярное мнение о том, что голову можно «приучить» жирнеть реже, выдумка. Работа сальных желез обусловлена генетикой и гормонами. В то же время, главная задача шампуня — очищать именно кожу головы, а не только пряди.

Когда себум накапливается и смешивается с пылью, потом и остатками лаков или гелей, волосы становятся тяжелыми, тусклыми, а на коже может появиться неприятная корка.

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Те, кто редко моет голову, могут столкнуться со следующими симптомами:

зуд;

микротравмы;

корочки;

перхоть;

себорейный дерматит;

неприятный запах;

фолликулит.

Также немало людей считает, что частое мытье головы может спровоцировать облысение. На самом деле, это не так. В норме человек каждый день теряет определенное количество волос. Если не мыть и не расчесывать голову несколько дней, выпавшие волосы остаются на голове, а во время мытья вы можете увидеть целый клочок.

В то же время, сухой шампунь только маскирует жирный блеск, но не удаляет грязь. Им нельзя пользоваться каждый день, ведь он забивает поры кожи головы.

Чрезмерное мытье жесткими средствами также вредит, ведь пересушивает вьющиеся или окрашенные волосы. Главное правило — ориентироваться на сигнальные симптомы:

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Наносите шампунь преимущественно на корни и на кожу головы. Пены, которая стекает при смывании шампуня, достаточно, чтобы промыть длину волос. Кондиционер или бальзам используйте только для кончиков и основной длины. Не используйте их на коже головы. Как только появляются зуд, шелушение, жирность или неприятный запах, это знак, что мыть голову нужно чаще.

Можно ли мыть голову каждый день

Напомним, что выбор частоты мытья головы и ухода за волосами зависит от индивидуальных потребностей кожи. По словам трихолога Оксаны Варламовой, волосы состоят из живой части — луковицы, а также неживой — полотна. Поэтому шампунь нужно подбирать именно по типу кожи головы.

Главным сигналом для ее очистки является чувство дискомфорта или желание почесаться — это свидетельствует о нарушении баланса микробиома и гидролипидной мантии.

Мыть голову каждый день вполне безопасно, если в этом есть необходимость и используется правильное средство. При склонности к жирности эксперт советует выбирать себорегулирующий шампунь, который успокаивает сальный секрет. Редкое мытье, например, раз в неделю, тоже может навредить здоровью кожи головы.

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